En un predio colmado se celebró este lunes el día del Militante, con un cálido agasajo organizado por el Partido Justicialista de Fray que encabeza Guillo Ferreyra como presidente junto a Alejandra Benavidez como secretaria de la Mujer.

El evento, contó con la presencia de la flamante vicepresidenta segunda del PJ Nacional y presidenta del peronismo catamarqueño Lucia Corpacci junto a autoridades Consejo Provincial del partido Inés Espeche, Gabriela Acevedo y el diputado Juan Denet, tuvo como propósito agasajar a la militancia de los distritos norte, centro y sur de diferentes espacios políticos de Fray Mamerto Esquiú.

Durante el brindis organizado por la Junta Departamental, dirigió sus palabras de agradecimiento la intendenta de Fray Mamerto Esquiú y secretaria de la Mujer del partido Alejandra Benavidez, quién en sus palabras destacó el enorme compromiso puesto de manifiesto por la militancia en el trabajo con la comunidad.

“Ustedes realizan una tarea muy fuerte y leal cada día, nos acompañan a militar, a visitar a los vecinos, a contarles cuales son nuestras ideas y recordar cuales son los derechos adquiridos que tenemos que defender. Se atraviesa un momento complejo, no solo para el peronismo sino para la sociedad en general, que está sufriendo la pérdida de derechos. Con esta hermosa militancia vamos a seguir defendiendo esos derechos que nos heredaron Evita y Perón”, dijo.

Destacó que el peronismo en Fray sigue sumando jóvenes al proyecto, “ellos son quienes son quienes van a seguir este hermoso proyecto, son quienes van a estar a futuro en nuestro lugar llevando bien en alto la bandera del Peronismo, esa bandera que flamea por los que menos tienen”, finalizó.

La siguió en su alocución el vicepresidente en primer término del PJ Provincial y actual presidente de la Junta Departamental Guillo Ferreyra, quién, tras destacar también la gran concurrencia, aseguró que es “el reflejo de un gran trabajo”.

“Después de la última presidencia de Perdón, hicieron todo lo posible para que el peronismo desaparezca y se equivocaron porque está más vivo que nunca. Hicieron incluso un decreto para exterminar cualquier cuadro, figura, bandera, remera de Perón. Allanaban domicilios para saber si había una simbología peronista, miren hasta donde llegó”, se lamentó sobre la historia política vivida en el país.

En ese contexto, también recordó el gran triunfo obtenido por Lucia Corpacci, con el apoyo de Cristina Kirchner durante su Presidencia, que devolvió el Gobierno al peronismo catamarqueño después de 20 años de gobierno del Frente Cívico y Social, y la posibilidad de recuperar un Estado presente para toda la sociedad.

“El general Juan Domingo Perón nos enseñó que tenemos que formar una gran mayoría electoral que incluya a todos los sectores y a quienes crean que el ser humano está en el centro de las cosas…. Nos vamos a encontrar siempre en el mismo lugar, en el territorio, tratando de ayudar al prójimo. No resignemos las esperanzas, está en cada uno de nosotros poder forjarle un futuro mejor a nuestros jóvenes”, apuntó, instando a la militancia a mantener firme la memoria y luchar por los derechos adquiridos, que han garantizado la real libertad para todos los argentinos.

Lucia fue la ultima en dirigirse a los presentes donde valoró los pilares del peronismo, el trabajo solidario, la vocación de servicio y la lucha por la igualdad de oportunidades.

Aseguró además que, Cristina Kirchner sufre persecución y que el Peronismo está siendo vapuleado.

Sin embargo, valoró el trabajo militante y los proyectos políticos, como el que encabeza Guillo Ferreyra junto a Alejandra Benavidez, que siguen garantizando la igualdad de oportunidades. En ese sentido, recordó cada una de las políticas públicas implementadas en Fray como la construcción del Polideportivo Evita, el Poli Maradona, la Cancha de hockey, viviendas y obras de agua potable, y la entrega de bicicletas a los niños y niñas del departamento. “Es plata del Estado que está presente, porque sabe que, si ese polideportivo no existiera, muchos chicos no podrían ir nunca a una pileta, no podrían ir a jugar al fútbol. Porque sabe que hay muchos papás que no pueden comprar una bicicleta. Eso es el Peronismo, es solidaridad, es pensar cómo puede ayudar a resolver tantas diferencias”, dijo.

“En el día del militante les quiero pedir que no bajen los brazos, que tengan esperanzas, porque cuando más grande es la desesperanza, más fuerte tiene que ser la esperanza. La esperanza no es creer que todo lo vamos a solucionar. La esperanza es saber que vale la pena luchar para que eso suceda, y eso es lo que hacemos los militantes… a veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre damos la pelea. Los convoco a que, con sueños, alegría y mucha esperanza salgamos a militar”, finalizó ante la ovación de los presentes