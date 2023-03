Corpacci instó militar la reconstrucción del país en unidad y frenar al “gobierno judicial”

La senadora nacional recordó el 13 de marzo cuando el peronismo recuperó el gobierno provincial para rescatar que “muchos compañeros cedieron espacios”. Fuerte defensa a la vicepresidenta Cristina Fernández.

La Juventud Peronista (JP) llevó adelante su encuentro provincial en Fray Mamerto Esquiú. Allí la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci recordó el triunfo del 13 de marzo que llevó al peronismo a conducir la provincia tras 20 años de gestión de la UCR. La intención fue rememorar que, por aquel entonces, hubo dirigentes que cedieron espacios en el armado. Con ello en mente instó a militar la reconstrucción del país -habida cuenta que se acerca un nuevo proceso electoral- y ponerle un freno al “gobierno del poder judicial”, clara referencia a las causas que apuntan a “proscribir” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Primero indicó que “este cuarto encuentro provincial tiene un condimento porque recordamos el 13 de marzo del 2011 y, `para que nadie se haga los rulos´ diría mi jefa Cristina, recordar esa fecha tiene un objetivo: las personas de nuestra edad habíamos perdido la esperanza de ganar una elección, que año tras años de elecciones, nos íbamos a dormir tristes, enojados, amargados y desilusionados, y ese 13 de marzo ganamos la elección”.

Sobre esta línea, la exmandataria indicó que la victoria de esa fecha se dio por “varios motivos: porque teníamos un conductor como fue Néstor y una jefa como fue Cristina que no dudaron en venir a dar la batalla local para que pudiéramos ganar la elección”. A la vez, remarcó que “los funcionarios, sean del espacio político que sean, tienen que ser militantes y tuvimos un presidente militante y un presidenta militante que no dudó en bajar al territorio para acompañar la campaña política”.

Otro factor que aportó a ganar la elección, según dijo, fue “la generosidad de muchos compañeros peronistas que cedieron espacios”. Para el caso, reseñó que el actual intendente de la Capital, Gustavo Saadi, “si bien era peronista, era de otro espacio del peronismo que terminaba de unirse en este Frente para la Victoria”. “Gustavo, que era candidato a diputado, dijo que se bajaba, que no iba a ser él que sea otro de su espacio político pero que vamos juntos” indicó para acotar que “muchos compañeros se quedaron a un costado, pero trabajando y militando para conseguir el triunfo y que pudiéramos todos juntos construir la unidad”.

Así, se dirigió a las y los jóvenes peronistas para remarcarles que “nadie tiene derecho a quitarles las ilusiones, de hacerles creer que viven en un país que no vale la pena, porque a esos que les resulta tan fácil irse, tienen como hacerlo, nosotros nos quedamos a dar la batalla para reconstruir este país y así lo vamos a hacer, pero todos juntos”.

También rescató “lo que está pasando en nuestro país con la justicia, es algo que cada uno y una de ustedes tienen que saber, que no nos lleven puestos con las mentiras, tienen que saber cuál es la realidad y qué significa la proscripción de Cristina, algo que duele enormemente”. “Cuando el Poder Judicial ocupa el lugar del Poder Legislativo ya no importa quién gobierne o sea el Presidente porque gobierna el Poder Judicial y eso no hay que permitirlo” cerró.