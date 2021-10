Música

A tan sólo ocho semanas de su tan esperado nuevo álbum, “CHURCHES”, la cantautora estadounidense estrena nuevo material.

Laura Pergolizzi, más conocida globalmente como LP, acaba de lanzar su nuevo single y adelanto “Angels”, junto con un video que lo acompaña dirigido por Stephen “Norswrthy” Schofield, quien también trabajó con Halsey, Pharrell y Taylor Swift entre otros artistas.

“Angels” es el quinto single del muy esperado nuevo álbum de LP, “CHURCHES”, que se lanzará el 3 de diciembre. El primer single de “Churches”, “The One That You Love”, debutó en televisión en “Late Night with Seth Meyers” y tiene más de 24 millones de visitas en YouTube y más 20 millones de streams en Spotify. El segundo adelanto del álbum, “How Low Can You Go”, tiene 6,7 millones de reproducciones en Spotify, 6,4 millones de reproducciones en YouTube y llegó al Top 3 de las canciones más añadidas de la radio Triple-A. Le siguen “One Last Time”, coprotagonizado por la actriz, cineasta y modelo Jaime King y “Goodbye”, que también tuvieron excelente recepción por parte de sus seguidores.

En cuanto al video de “Angels”, Schofield explicó: “Mi inspiración para ‘Angels’ fue simplemente: grabemos a LP en un entorno anodino, con telones de fondo negros y cortinas con un apoyo mínimo, para que la atención se centre en ella y su narración (la letra). Podemos agregar material complementario —tres rafaelitas pelirrojos o “Ángeles “— de una manera que refleje ampliamente los temas incrustados en las letras de LP”.

LP anunció recientemente su gira mundial 2022 para presentar “Churches”. Comenzará en Europa el 21 de enero en la O2 Academy en Leeds, Inglaterra, y concluirá después de 30 fechas en todo el continente el 13 de marzo en la Salle Pleyel de París, Francia. Un mes después, arrancarán las fechas en Estados Unidos, comenzando el 14 de abril en el Roseland Theatre de Portland. La carrera de 29 días incluye espectáculos en el Teatro griego de Los Ángeles, dos recitales en Nueva York, The Ryman en Nashville, Stubbs de Austin y más, antes de concluir el 22 de mayo en San Diego.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon