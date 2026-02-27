El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Catamarca para analizar la crítica situación del sector y, en particular, el cierre de la planta de la empresa NEBA en el parque industrial El Pantanillo, que dejó sin empleo a más de 50 trabajadores.

En el encuentro, el mandatario provincial garantizó que los operarios despedidos percibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes. Los dirigentes gremiales Omar Cisneros y Pedro Brizuela agradecieron el acompañamiento del Gobierno en un contexto que describieron como adverso para la industria metalúrgica catamarqueña.

Tras la reunión en Casa de Gobierno, Cisneros destacó la “preocupación y el apoyo” expresados por el Ejecutivo frente a la crisis que atraviesa la actividad, a la que calificó como “fuertemente castigada” por el escenario económico nacional. En ese marco, señaló que la Provincia se comprometió a asistir a los trabajadores despedidos para garantizar el cobro íntegro de sus derechos laborales.

El dirigente explicó que la prioridad es brindar contención a las familias afectadas por la pérdida de sus fuentes laborales y asegurar, por vías legales, el pago total de las indemnizaciones.

Por su parte, el delegado gremial Pedro Brizuela valoró la intervención del Gobierno y subrayó la importancia del acompañamiento institucional en una situación que consideró “muy triste” para los trabajadores. “Seguimos en contacto y queremos agradecer al gobernador por estar presente en este momento”, expresó.