IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LA ARTESANA ZULEMA GUTIÉRREZ EN MALLORCA

Con la participación de Zulema Gutiérrez, tejedora catamarqueña representante de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca y única representante Argentina junto a 79 artesanos de más de 20 países del mundo, finalizó la 5º edición de la feria textil Xtant que, bajo el lema “Raíces”, se realizó del 9 al 13 de mayo en los Palacios de Can Vivot en Palma de Mallorca España.

Zulema fue invitada especialmente para representar a Argentina y a Catamarca en este evento internacional que reúne el diseño y la artesanía textil del mundo, acompañada por el director de Artesanías de la Provincia Gonzalo Cancino.

La tejedora se mostró sorprendida por la belleza de la ciudad y la calidez de su gente: “Estoy muy contenta de poder representar a los artesanos de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca en esta experiencia haciendo contactos para poder comercializar nuestras prendas artesanales en vicuña, aquí es todo muy bonito, la ciudad es muy vistosa y diferente”. Al mismo tiempo remarcó que: “Es muy linda la forma en que viste la gente de otros países con prendas distintas, que también forman parte de su propia cultura. Poco entendí el idioma en que ellos hablan, pero me trataron muy bien”.

Zulema llevó a España una fina selección de prendas realizadas en fibra de vicuña que generaron gran interés de parte de diseñadores y compradores del mundo de la moda por lo que destacó: “A la gente le gustó mucho mi trabajo, alegando que es algo único y que no se compara con las demás prendas artesanales, por su fibra tan fina y valiosa a la vez”, calificando de forma positiva su participación en la feria XTANT, aseguró que continuará generando contactos para poder seguir comercializando sus prendas por el mundo.

La artesana ganadora en 2015 y 2018 con la distinción “Poncho Adquisición”, premio mayor al mejor poncho en el Festival Nacional e Internacional del Poncho, también participó en esta ocasión del conversatorio “Arraigados a la fibra” en la XTANT, junto a artesanos de diferentes partes del mundo donde expuso el proceso que lleva adelante para obtener y transformar la fibra de vicuña en prendas de excelencia. De esta manera la artesana belicha continuará su periplo por tierras españolas precisamente en Madrid, donde integrará un panel que brindará una charla bajo la denominación de “Textiles: Los Antiguos Textos”, un diálogo sobre textiles patrimoniales que abordará la importancia del textil como lenguaje y que se llevará a cabo este 16 de mayo a las 18 hs en la Sala Miguel de Cervantes de la Casa de América, la entrada será libre hasta completar el aforo.

De la charla participarán junto a Gutierrez, Kavita Parmar, diseñadora, activista y creadora de XTANT y Remigio Mestas artista textil y promotor cultural mexicano.