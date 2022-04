Juegan semifinales en Graduados

Hoy, desde las 14.30 se jugará la 19ª fecha del Campeonato Anual 2021/2022 que organiza la Liga de Veteranos de Fútbol en el marco de una competencia especial, que cuenta con la particularidad de que su desarrollo cubre ambos años en actividad futbolística con diferentes sistemas de disputa y definición en sus distintas categorías. Justamente hoy, en el primer turno de los horarios establecidos para esta época de cada año, se confrontará en instancias semifinales en la división Graduados, en el Complejo Nino se enfrentarán REV B –Policías Retirados y en el predio del Club Banco Catamarca– cancha Nº 1 lo harán, el gran candidato a llevarse el título, Comercio B jugará con su similar REV A; ambos encuentros corresponden al partido de ida en esta fase, en tanto que los partidos revanchas ocurrirán el próximo sábado 16 de abril en escenarios y horarios que seguramente se determinarán durante la sesión que tendrá lugar el miércoles 13 del corriente.

Vale recordar que en canchas donde se jueguen dos partidos el primero de ellos debe iniciar a las 15.00 y el segundo a las 16.30 y, en donde se hayan programado tres encuentros, los mismos tienen que cumplir los horarios de 14.30, 16.00 y 17.30 para sus comienzos, la jornada de hoy cuenta con la siguiente diagramación.

Jugadores sancionados

Categoría Única

Roberto Silva – San Lorenzo – tarjeta amarilla.

Walter Corbalán – Banco Catamarca – 2 partidos.

Antonio Reinoso – Banco Catamarca – 2 partidos.

Denis Zanazzi – CAISA – 2 partidos.

Daniel Romero – CAISA – 4 partidos.

Fernando Navarro – Liberal – 2 partidos.

Enrique Cervantes – Juventud – 2 partidos.

Marcelo Álvarez – Sind. Vial – 2 partidos.

Ariel Bracamonte – Astrada – 4 partidos.

Eric Reales – Juventud de La Falda – 1 partido.

Categoría Maxi

Ramón Nieva – CAISA – 2 partidos.

Julio Obregón – CAISA – 4 partidos.

Luis Egea – Policías Retirados – 1 partido.

Pablo Machuca – El Auténtico – 1 partido.

Mario Guillamondegui – Maderera – 2 partidos.

José Núñez – Maderera – 2 partidos.

Diego Ocampo – Policial – 2 partidos.

Cristian Chazarreta – Juventud de La Falda – 1 partido.

Jorge Figueroa – Banco Catamarca – 3 partidos.

Carlos Saavedra – Los Amigos – 1 partido.

Nicolás Salcedo – Banco Nación – 1 partido.

Gastón Vergara – Nino – 7 partidos.

Hermes Vega – Policial – 1 partido.

Emanuel Lezana – Policial – 1 partido.

Javier Toledo – Banco Catamarca – 1 partido.

Roberto García – Banco Nación – 1 partido.

Categoría Súper Maxi

Martín Agüero – Banco Nación – 1 partido.

Javier Romero – Liberal – 1 partido.

Carlos Cisterna – Policial – tarjeta amarilla.

Claudio Tula – CAISA – 5 partidos.

Marcelo Chazarreta – REV – 5 partidos.

Leonardo Barrionuevo – Círculo Médico – 1 partido.

Carlos Fuembuena – Círculo Médico – 5 partidos.

César Espinoza – UTA – 2 partidos.

Walter Acosta – UTA – 1 partido.

Marcos Ramírez – Los Amigos – 1 partido.

Ramón Silva – Banco Nación – 1 partido.

Walter Acevedo – Santa Cruz – 1 partido.

Categoría Senior

Carlos Silva – UTHGRA – 1 partido.

José Mercado – CAISA – tarjeta amarilla.

Nicolás Carrión – Comercio – 4 partidos.

Sergio Ortiz – Policial – tarjeta amarilla.

Luis Avellaneda – Policías Retirados – 1 partido.

Marcelo Moreno – Social Rojas – 4 partidos.

Juan Guzmán – Tesorieri – 1 partido.

César Rearte – Policial – 1 partido.

Categoría Súper Senior

José Vega – Nino – 1 partido.

Gregorio Reinoso – Comercio – 1 partido.

Categoría Graduados

Aldo Seco – Policías Retirados – 1 partido.

Los habilitados

Categoría Única: Gustavo Barros (San Lorenzo), Darío Brizuela (9 de Julio), Omar Lemos (Estudiantes), Fernando Salas (Las Pirquitas), Carlos Vázquez y Juan Caliva (Independiente), Raúl Herrera (La Estación), José Luna (Juventud de La Falda), Lucas Moya e Indalecio Zavaleta (Círculo Médico), Marcos Silva (El Auténtico), Sergio Barrionuevo (CAISA), Raúl Avellaneda (Liberal), Raúl Lobo (UTHGRA), Ramón Arias (Astrada).

Categoría Maxi: Víctor Cabral (Santa Cruz), Jorge López (Liberal), Néstor Tula y Víctor Silva (Tesorieri), Mario Ferreira (Banco Nación).

Categoría Súper Maxi: David Velárdez y Roberto Sueldo (Social Rojas), Gustavo Moya (El Auténtico), Nelson Correa (Banco Nación), José Hernández (Chacarita), Juan Pacheco (San Lorenzo), Julio Quiroga (REV), Daniel Noria (San Ramón), Gustavo Bracamonte y Ariel Ruarte (9 de Julio), Daniel Silverizzo (Banco Catamarca).

Categoría Senior: Juan Acosta (San Lorenzo), Carlos Monjes (9 de Julio), Marcelo Rivero y Rubén López (Comercio), César Rearte (Policial).

Categoría Súper Senior: Luis Varela y Vicente Córdoba (Fomento), Abel Barrionuevo (Tesorieri), Ricardo Robledo, Rafael Narváez y Eduardo Nieva (Banco Nación), Mario Espíndola (El Auténtico), Miguel Granero (CAISA), Ricardo Villagra y José Quinteros (Independiente).

Categoría Máster: Roberto Soto (Círculo Médico).

Los partidos para hoy

CANCHA 1 DE COMERCIO

General Paz – CAISA (Senior).

Comercio – CAISA (Única).

CANCHA 2 DE COMERCIO

Comercio – General Paz (Máster).

Comercio – General Paz (S. Senior)

Comercio – CAISA (S. Maxi).

CANCHA 1 DE BANCO CATAMARCA

Comercio B – Rev A (Graduados).

Bco. Ctca. – UTA (Súper Máster).

Bco. Ctca. Liberal (Única).

CANCHA 3 DE BANCO CATAMARCA

UTA – Círculo Médico (S. Senior).

UTA – Policial (Súper Maxi).

UTA – Astrada (Maxi).

CANCHA 1 DE NINO

Rev B – P. Retirados (Graduados).

Astrada – Bco. Nación (Senior).

Astrada – Tesorieri (Única).

CANCHA 2 DE NINO

Nino – Liberal (Máster).

Nino – Maderera (Maxi).

Nino – UTHGRA (Única).

CANCHA DE LA ESTACIÓN

Tesorieri – Fomento (S. Senior).

La Estación- Salta Central (S. Maxi).

UTA – Salta Central (Única).

CANCHA DE 9 DE JULIO

9 de Julio – P. Retirados (S. Máster).

9 de Julio – Independ’te (Máster).

9 de Julio – Maderera (Única).

CANCHA DEL COMPLEJO VIAL

Sind. Vial – Santa Cruz (S. Senior).

Sind. Vial – Social Rojas (Maxi).

Fomento – Santa Cruz (Única).

CANCHA DE CÍRCULO MÉDICO

C. Médico – El Auténtico (Máster).

C. Médico – Astrada (Súper Maxi).

C. Médico – Rev (Única).

CANCHA DE SALTA CENTRAL

Salta Central – Pirquitas (Senior).

9 de Julio – Pirquitas (Súper Maxi).

Tesorieri – UTHGRA (Maxi).

CANCHA DE SOEM

Soem – Juventud (Senior).

Soem – Chacarita (Súper Maxi).

Soem – Los Amigos (Súper Maxi).

CANCHA DE FILIAL 26

Los Amigos-Bco.Nación (S. Senior).

Juventud – El Auténtico (S. Maxi).

Juventud – Policial (Única).

CANCHA DE LIBERAL ARGENTINO

Liberal – C. Médico (S. Máster).

Liberal – Comercio (Maxi).

CANCHA 1 DE INDEPENDIENTE

Independiente-Maderera (Senior).

Independiente-S. Lorenzo (S. Maxi)

CANCHA 2 DE INDEPENDIENTE

San Lorenzo – Tesorieri (Senior).

San Lorenzo – Banco Ctca (Maxi).

San Lorenzo-La Estación (Única).

CANCHA 3 DE INDEPENDIENTE

El Auténtico – CAISA (S. Senior).

El Auténtico – Indep’te (Única).

CANCHA DE CHACARITA

Maderera – Amigos (Graduados).

San Ramón – Liberal (Súper Maxi).

San Ramón – Indep’te (Maxi).

CANCHA DE POL. RETIRADOS

P. Retirados – C. Médico (Senior).

Tesorieri – Bco. Nación (S. Maxi).

P. Retirados – C. Médico (Maxi).

CANCHA DE SANTA CRUZ

Astrada – C.E.C. A (Graduados).

Santa Cruz – UTHGRA (S. Maxi).

Santa Cruz – Policial (Maxi).

CANCHA DE LAS PIRQUITAS

Los Amigos – 9 de Julio (Senior).

Las Pirquitas – SOEM (Maxi).

9 de Julio – Juventud (Maxi).

CANCHA DE SOCIAL ROJAS

Nino – Independiente (S. Senior).

Social Rojas-Juv. La Falda (Senior)

Fomento – P. Retirados (S. Maxi).

CANCHA DE CORONEL DAZA

Bco. Nación- Los Amigos (Máster).

Bco. Nación – Salta Central (Maxi).

Bco. Nación – Juv. La Falda (Única).

CANCHA DE SARMIENTO

Nino – Comercio (Senior).

Rev – Maderera (Súper Maxi).

Rev – Chacarita (Maxi).

CANCHA DE PARQUE DAZA

Estudiantes- Social Rojas (S. Maxi).

Policial – UTHGRA (Maxi).

Las Pirquitas – Sind. Vial (Única).

CANCHA DE DOÑA ROSA

Gral. Paz – Comercio (S. Máster).

CAISA – El Auténtico (Maxi).

Las Pirquitas – Sind. Vial (Única).

CANCHA DE JUV. DE LA FALDA

Fomento – Rev (Senior).

Juv. La Falda – Bco.Catca. (S. Maxi).

Fomento – Los Amigos (Maxi).

Libres

Categoría Única: Chacarita.

Categoría Maxi: Juventud de La Falda.

Categoría Máster: Banco Catamarca.

Categoría Graduados: Círculo Médico.

