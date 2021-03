Entretenimiento

Todo parece indicar que la ex-dupla de Oasis creó una compañía llamada Kosmic Kyte -a través de Companies House-, que se dedica a “actividades de producción de películas”. De acuerdo a lo informado por The Sun, ambos Gallaghers figuran como directores de la nueva sociedad junto con Alec McKinlay, quien dirige la empresa de management de Oasis y Noel, Ignition.

Los rumores dicen que estarían preparando una película biográfica de Oasis. Otra posibilidad que se rumorea es el lanzamiento de los legendarios conciertos de Knebworth, Inglaterra de Oasis.

Liam Gallagher parece haber revelado la noticia a través de redes sociales escribiendo:“Me pondrán en las películas y harán de mí una gran estrella, ya saben, LG x.”





There gonna put in the movies 🎥 there gonna make a big star ⭐️ out of me c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 17, 2021