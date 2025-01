Estas fechas no serían lo mismo sin los listados con lo más destacado del año. En lo que a smartphones se refiere, 2024 ha sido especialmente intenso en cuanto a novedades y lanzamientos. 20bits ofrece su lista con los móviles de cada marca que obtuvieron las calificaciones más altas y dejaron mejores sensaciones en nuestros análisis.

Honor Magic V3

La pantalla principal del Honor Magic V3 (20bits)

Su escaso grosor, sorprendente (9,3 mm abierto y 4,4 mm cerrado en la versión en verde, la que probó 20bits), realzaba la experiencia en los plegables tipo libro. Lo conseguido con el Honor Magic V3, canalizado también a través de sus dos sugerentes pantallas, su fotografía de nivel y su rendimiento potente y fluido, posicionó a la marca china como referente dentro de la vertiente.

Honor Magic6 Pro

El módulo trasero del Honor Magic6 Pro (20bits)

El Honor Magic6 Pro nos conquistó por la experiencia que deparan su diseño (muy atrayente y estiloso por su acabado y por su módulo circular para las cámaras, enorme pero sofisticado), la pantalla curva a tope de brillo, las estupendas cámaras (tres sensores de 50 MP incluyendo el de selfis, a los que se suma un teleobjetivo periscópico de 180 MP), su fluidez, la enorme batería de 5.600 mAh y los extras de un software con más IA.

Honor 200 Pro

El Honor 200 Pro en su atrayente color blanco (20bits)

Honor buscaba transmitir estilo, y con el Honor 200 Pro lo consiguió por medio sus cautivadores retratos de estudio (envueltos en la colaboración con Studio Harcourt) y por el atractivo ejercido por su diseño y sus especificaciones. También cabe resaltar su cámara principal, su teleobjetivo, el apreciable rendimiento del Snapdragon 8s Gen 3 y su autonomía.

iPhone 16 Pro Max

(izquierda) iPhone 16 Pro Max y (derecha) iPhone 16 Plus. (20bits)

De esta continuista generación de los icónicos dispositivos de Apple hemos probado el iPhone 16 Pro Max y el iPhone 16 Plus y nos quedamos con el primero. De la mano del chip A18 Pro, la experiencia es una verdadera gozada. La triple cámara, optimizada, y el software iOS 18 influyen igualmente en lo suscitado. Eso sí, a su tan comentado botón de ‘Control de la cámara’ le falta desarrollo y no aporta demasiado.

Realme GT 7 Pro

El Realme GT 7 Pro, el primero en España con el Snapdragon 8 Elite (20bits)

Realme, que no ha parado en 2024, cerró ejercicio en España con el Realme GT 7 Pro, su debut en el marco de los 1.000 euros. Un móvil con el que se ha superado y que brilla por el despliegue que lleva aparejado el Snapdragon 8 Elite, por su desempeño fotográfico y, muy especialmente, por una descomunal batería de 6.500 mAh que dura y dura.

Realme 12 Pro+ 5G y Realme 12 Pro 5G

El Realme 12 Pro+ 5G en azul submarino (20bits)

El Realme 12 Pro 5G en color beige (20bits)

El Realme 12 Pro+ 5G y el Realme 12 Pro 5G fueron los smartphones que anunciaron que la marca estaba felizmente de vuelta. Su plasmación ejerce magnetismo por su piel vegana, sus refinados marcos y por su módulo circular inspirado en la relojería de lujo. Ambos, con bastante en común, atrapan a su vez por su pantalla curva y por el hecho, atípico en su segmento, de que disponen de teleobjetivo (una cámara periscopio para retratos de 64 MP y una cámara para retratos con teleobjetivo de 32 MP, respectivamente).

Xiaomi MIX Flip

La pantalla de bloqueo del Xiaomi MIX Flip (20bits)

Xiaomi se lució con su MIX Flip, atractivo por sus pantallas (una exterior de 4,01 pulgadas y una interior de 6,86 pulgadas) y el más completo entre los nuevos móviles de tamaño bolsillo en términos de especificaciones. El primer plegable del fabricante lanzado en España se disfruta en virtud de su pantalla exterior, las cámaras, el procesador, el software, la batería o la carga rápida. La espera mereció la pena.

Xiaomi 14 Ultra

El Xiaomi 14 Ultra en color negro (20bits)

El Xiaomi 14 Ultra, al igual que el Xiaomi 14, corroboró la fortaleza y la continua evolución de la próspera asociación de Xiaomi y Leica. El modelo más diferencial y exclusivo volvió a aparecer como un smartphone para quienes busquen sacarle partido desde un uso intenso y pro pensando muy especialmente en la fotografía. Sus cámaras Leica, sus múltiples funciones y sus espectaculares resultados permiten disfrutar a fondo de la fotografía.

Xiaomi 14T Pro

El XIaomi 14T Pro desprende presencia (20bits)

El Xiaomi 14T Pro supuso un nuevo reflejo de los alicientes fotográficos (el estatus que otorga Leica) y de las prestaciones con recorrido (atención al rendimiento del Dimensity 9300+) que han permitido a Xiaomi convertirse también en una marca de móviles de alto rango. Constituye una expresión tanto de los rasgos con los que ha logrado hallar su espacio en el segmento superior como de lo a gusto que se siente en este.

Samsung Galaxy S24 Ultra

El Samsung Galaxy S24 Ultra en color gris (20bits)

El Galaxy S24 Ultra exhibía la excelencia premium alcanzada por Samsung sin salirse del continuismo que guía normalmente los pasos de la compañía surcoreana. Su aspecto señorial y sus elevadas prestaciones se acompañaron de un atrayente extra en forma de funciones avanzadas. Los S24 inauguraron la actual tendencia de poner el énfasis en las funciones de IA.

OPPO Find X8 Pro

El OPPO Find X8 Pro (20bits)

Aunque nuestro análisis saldrá un poco más adelante, avanzamos lo mucho que nos está gustando el OPPO Find X8 Pro, el regreso de su serie insignia. Figura entre lo mejor de 2024 por sus cámaras Hasselbald (composición en la que la mirada se detiene en sus dos cámaras periscópicas), por el rendimiento del potente Dimensity 9400 y por la autonomía derivada de su batería de 5.910 mAh.

OnePlus 12

Imagen del OnePlus 12 (20bits)

Una de las mejores experiencias del panorama Android en 2024 la regaló el OnePlus 12 en virtud de su calidad general, su carácter completísimo, el rendimiento y las fotografías, estupendas en casi cualquier escenario y que sorprendían. Era un placer tomar fotos con el modo automático, con el modo retrato, con el zoom óptico de 3x y con el zoom de 6x.

Google Pixel 9 Pro XL y Google Pixel 9

El Pixel 9 y el Pixel 9 Pro XL (20bits)

El Pixel 9 Pro XL y el Pixel 9, cada uno en su escalón de precio, fueron dos móviles de categoría. Mostraron, de largo, el mejor diseño de un teléfono de Google en términos de elegancia y refinamiento. Así lo resalta su seductor visor. Ambos plasmaron pantallas sobresalientes así como unas cámaras estupendas, junto al software la base de la experiencia Pixel.

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Pro (20bits)

Huawei se ha reconvertido y ha puesto el foco en los relojes y en los auriculares, si bien continúa apostando por los smartphones premium como señalan el plegable Mate X6 (aquí llega en enero) y el Pura 70 Pro, definido por una estética espectacular (un módulo de las cámaras atípico y arrebatador) y por unas cámaras de sobresaliente.

Nothing (2a) Plus

El Nothing Phone (2a) Plus mantiene los ‘ojos de robot’ (20bits)

El Nothing Phone (2a) Plus, evolución del Phone (2a) de inicios de 2024, propicia una estimable experiencia reforzada por los tres rasgos distintivos de la marca británica: el diseño innovador (esta vez con unos sugerentes acabados metálicos), las notificaciones luminosas y el software. Del cauce Nothing recomendamos además el CMF Phone 1, curioso por su trasera desmontable.

Vivo V40 5G

El Vivo V40 5G (20bits)

Vivo lanzó hace poco en España el Vivo X200 Pro, imponente vuelta al camino premium que analizaremos más adelante. Antes se centró en la serie V40, vía en la que destacó el Vivo V40 5G, cuyo punto fuerte reposa en sus cámaras desarrolladas en alianza con ZEISS. Otros de sus alicientes se hallan en su rendimiento fluido y en su autonomía (5.500 mAh).

Motorola razr 50 Ultra

motorola razr 50 ultra (20bits)

Motorola es una de las marcas pioneras en plegables, y eso se notaba en el razr 50 Ultra, dispositivo que nos enamoró por su diseño, espectacular y acompañado de mejoras (la bisagra), y por su pantalla externa, de gran tamaño y una delicia en cuanto a funciones y comodidad. Este plegable incluso viene perfumado con un agradable aroma, como se comprueba al abrir la caja.

Motorola Edge 50 Neo

El Motorola Edge 50 Neo en color Latté (20bits)

El Motorola Edge 50 Neo, de partida sugerente por su diseño (la plasmación premium, la trasera de cuero vegano) y por su tamaño compacto (enseña una pantalla de 6,36 pulgadas), ofrece también calidad fotográfica y un rendimiento fluido. En esta etapa la compañía quiere ante todo lucir estilo, y con el último Neo lo consigue.

