Los gremios docentes solicitan al ministerio de Educación que fije la fecha de inicio

de las reuniones paritarias del sector. Consideran que deben comenzar a dialogar

sobre el aspecto salarial y pedagógico para alcanzar los acuerdos necesarios para el

ciclo lectivo.

La apertura de la paritaria nacional y en algunas provincias generó que los

representantes de Ateca y Sidca realicen el pedido verbal, mientras que el

requerimiento formal lo realizarán hoy para que el ministro de Educación, Francisco

Gordillo, establezca a la brevedad la fecha de la primera reunión.

Mario Sánchez, secretario general de Ateca, explicó al respecto: “Queremos plantear

ya tener fecha para iniciar las paritarias en la provincia, ya que comenzaron las

nacionales y en otras provincias también ya están comenzando con las primeras

reuniones. Es indispensable que ya tengamos la fecha para comenzar a hablar, tanto

de los temas salariales como de los temas educativos que hacen a nuestra

profesión”.

Aseguran que tratarán de buscar el mejor acuerdo salarial, de manera que el salario

docente no pierda el poder adquisitivo.

En relación con la cláusula gatillo, Sánchez señaló: “Si bien en las anteriores

paritarias desde Ateca surgió lo de la cláusula gatillo para mínimamente asegurarnos

incrementos iguales que la inflación, creo que debemos ir por más y buscar una

modalidad que nos asegure la recuperación del salario y que logremos encontrar una

actualización salarial que vaya por sobre la inflación, porque sino año tras año ir igual

que la inflación, hace que haya una pérdida en el poder adquisitivo que tienen la

docencia y cualquier empleado. Debe irse por un monto, no un porcentaje o monto

fijo, pero siempre los acuerdos se valorizan cuando termina el periodo anual.

Tenemos que pensar que debemos ir por algo más que la inflación para ir

recuperando el salario”.

Por su parte, Sergio Guillamondegui, secretario general de Sidca, comentó: “Ya

hemos planteado informalmente el pedido de convocatoria, por lo que también lo

vamos a hacer de manera formal. Trascendió que sería dentro de dos semanas el

primer encuentro, creo que hay que empezar a trabajar no sólo en lo salarial sino en

los diferentes aspectos que hacen a problemáticas educativas que quedaron”.

Relacionado