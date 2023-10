El gobernador Raúl Jalil analizó el escenario político a pocos días de las

elecciones generales que se celebrarán el domingo venidero. En este sentido,

insistió que el candidato a la presidencia de Unión por la Patria y ministro de

Economía, Sergio Massa, va a ser electo y que está capacitado para conducir el

país.

Además, se refirió a La Libertad Avanza, espacio que lleva como candidato al

mismo cargo a Javier Milei.

En este sentido, rescató que los libertarios quedaron como tercera fuerza política

en las PASO en las provincias que no se despegaron de los comicios nacionales,

motivo que lo llevaron a avizorar que el oficialismo está en “condiciones de ganar”

el domingo.

En diálogo con AM750, Jalil afirmó que “los gobernadores, junto con Sergio,

estamos trabajando para ganar la elección”. A la vez, comentó que en Catamarca

“decidimos llevar las elecciones junto con las nacionales”, es decir, aplicando la

simultaneidad. Con ello en mente, el mandatario local rescató que “en donde hubo

elección para el poder Ejecutivo, como ser Entre Ríos, provincia de Buenos Aires,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la propia Catamarca, el espacio de los

libertarios salió tercero, así que creo que estamos en condiciones de ganar esta

elección”.

Ya en diálogo con AM 990, el jefe de Estado local rescató los dos debates

presidenciales -a los cuales asistió- para deslizar diferenciaciones respecto al

espacio libertario. “Presencié los dos debates, y allí cuando se habló sobre el

sistema de vouchers que se quiere implementar para la educación, algo tan

importante para los jóvenes, técnicamente lo interpreto como que no hay un

estudio de fondo, creo que fue más un anuncio de campaña” dijo el gobernador.

Jalil también destacó el importante papel que tiene el Estado para el desarrollo de

las personas, no solo garantizando el acceso a derechos sino también como

articulador de políticas públicas. “Tiene que haber tanto Estado como necesidades

tiene la sociedad” mencionó Jalil para ilustrar que “hay lugares donde una

empresa privada no va a llegar y allí tiene que haber una presencia muy fuerte del

Estado a fin de generar el ámbito necesario para que se pueda desarrollar”. “Si no

hay presencia del Estado con política activa, es imposible” continuó el mandatario.

Por otra parte, comentó que en Catamarca la tasa de natalidad cayó entre 30 a un

35%, “o sea, los problemas que uno veía en otros países desarrollados con el

envejecimiento de las personas, lo vamos a tener y ya lo estamos teniendo”.

Incluso mencionó que en una década, en Catamarca, hay “10 mil alumnos

menos”.