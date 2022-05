“La industria necesita políticas que se sostengan en el tiempo”

Con el objetivo de mantener el contacto con los distintos sectores de la sociedad catamarqueña, los diputados nacionales Rubén Manzi y Francisco Monti visitaron una de las empresas emblemáticas de Catamarca, como lo es Confecat S.A.. Ambos celebraron que la provincia albergue una firma que, por sus características, por las altas tecnologías con la que trabajan, y el nivel y calidad de su producción, se destaca no sólo a nivel nacional, sino también regional.

Los legisladores pudieron hacer un minucioso recorrido por cada una de las etapas de la producción, que conjuga la mano de obra calificada y la utilización de maquinarias y materias primas de última generación. El nivel de producción, la incorporación de herramientas tecnológicas prácticamente únicas, hacen que Confecat sea competitiva tanto a nivel nacional como internacional. En diálogo José Muia, uno de los propietarios de la empresa, hablaron de la necesidad establecer y mantener políticas de incentivo a la producción, no sólo para esa empresa en particular, sino para la industria en general. Si bien la empresa tiene robustez y solvencia, no está ajena a los vaivenes económicos y la crónica crisis argentina, además de la coyuntura que, cada tanto, los somete a situaciones inverosímiles. Por caso, Muia contó a modo anecdótico que invirtieron en una maquinaria de alta tecnología que les permitiría optimizar su producción, lo que redundaría en más ingresos, más trabajo, etc.. Pero se dan con un impedimento para importar una serie de insumos para poder poner en marcha esa maquinaria, que hoy permanece ociosa.

“Venimos sosteniendo desde hace años que la industria es uno de los pilares en los que debe apoyarse el desarrollo económico, tanto local, regional y nacional; y para ello hace falta establecer políticas de Estado con el suficiente consenso para que se puedan sostener en el tiempo y no dependan del clima político del momento”, coincidieron los legisladores.