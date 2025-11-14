En una clara demostración de gestión ambiental responsable, el Municipio de Los Altos concretó la segunda campaña del año 2025 destinada a la recolección de envases vacíos de fitosanitarios. La iniciativa busca reducir riesgos para la salud de los vecinos y fomentar prácticas productivas más seguras y sostenibles.

El operativo permitió reunir 22.000 envases plásticos, los cuales fueron derivados a su correspondiente tratamiento final, evitando su acumulación o disposición inadecuada en el ambiente.

La actividad se desarrolló de manera articulada entre el Municipio de Los Altos, la ONG Campo Limpio, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, y productores agrícolas de la jurisdicción, en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional N.º 27.279 y la Ley Provincial N.º 5.665, que regulan la gestión responsable de estos residuos.

Este tipo de campañas consolidan el compromiso de Los Altos con una producción sustentable, la economía circular y la protección del medio ambiente, fortaleciendo la salud y la calidad de vida de toda la comunidad.

