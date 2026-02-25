La Municipalidad de Los Altos continúa avanzando con un amplio operativo de limpieza y desmalezado en distintos barrios e instituciones educativas de toda la jurisdicción, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y reforzar las medidas de prevención sanitaria.

Las tareas son ejecutadas por personal municipal, que trabaja de manera sostenida en espacios públicos, veredas, predios escolares y sectores estratégicos, garantizando entornos más seguros y ordenados para los vecinos.

En paralelo, se llevan adelante operativos de descacharrado en diferentes puntos de la localidad, una acción clave para la prevención del dengue. Estas intervenciones permiten eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito transmisor.

Desde el municipio destacaron la importancia del compromiso comunitario, solicitando a los vecinos colaborar manteniendo limpios sus patios y retirando todo elemento que pueda acumular agua, reforzando así el trabajo articulado para el cuidado de la salud pública.