Facebook Instagram RSS
26 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro Los Altos impulsa nuevas estrategias de seguridad junto a autoridades policiales

Los Altos impulsa nuevas estrategias de seguridad junto a autoridades policiales

Por
Catamarca Provincia
-
















Home Catamarca Los Altos impulsa nuevas estrategias de seguridad junto a autoridades policiales

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, mantuvo una importante reunión con el Subjefe de Policía de la provincia, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiller; el Jefe de Distrito Los Altos, Crio. Insp. Cristian Santillán; y la Crio. Insp. Ana Cáceres, con el objetivo de avanzar en la creación del Grupo Motorizado de la Policía en la jurisdicción.

Este trabajo articulado entre la Policía de la Provincia y el Municipio representa una acción estratégica para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta operativa en la jurisdicción.

Durante el encuentro, también se destacó el fortalecimiento de los controles de seguridad vial y la planificación conjunta de nuevas medidas para incrementar la presencia preventiva en distintos sectores del distrito.

“Seguimos gestionando y trabajando de manera coordinada para brindar más seguridad a nuestros vecinos”, expresó Barot.

Artículo anteriorEl Municipio de Los Altos promueve la producción sostenible
Artículo siguienteCulmina este viernes el ciclo “Cine de Terror en el Valle”
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados