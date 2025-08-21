El intendente Raúl Barot informó la finalización de una nueva obra de alumbrado público en la localidad de Puerta Grande, donde se concretó la instalación de luminarias LED y el recambio y ampliación de más de 2000 metros de cableado sobre la Ruta Provincial N°27.

El jefe municipal destacó que este tipo de trabajos se vienen ejecutando en distintos sectores de la jurisdicción de Los Altos y que continuarán en otras localidades, en el marco de un plan integral de mejoramiento urbano.

“Con cada obra buscamos garantizar más seguridad, mejor transitabilidad y una mejor calidad de vida para los vecinos. Nuestra gestión seguirá avanzando en obras que transforman la realidad de la comunidad”, remarcó Barot.