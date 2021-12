Música

Ambientado una vez más junto al agua, el nuevo video fue dirigido por la artista y el famoso director Joel Kefali.

“Los del Solsticio siempre deben tener ofrendas. Así que para vos, aquí está el video “Leader Of A New Regime”, publicó la cantante.

“Solo un par de bocados, una sensación, un punto medio perfecto en el viaje ‘Solar Power’. Espero que te guste”. Recordemos que el álbum “Solar Power” fue editado en agosto de este año.

Lorde contó a sus fans que había regresado a su casa en Nueva Zelanda (donde comienza el verano): “Por un golpe de buena suerte, estaré en mi casa para la navidad de este año, eso significa que puedo decir Feliz Solsticio de Verano. Se siente hermoso este calor nuevamente, he estado nadando a mayoría de los días, hasta mi piel ya cambió de color pálido, ese color tipo avena que me tenia acostumbrado el frío de New York. He estado pensando mucho en el verano pasado cuando estaba terminando el álbum y sintiéndome invencible, luego de estar muy tranquila sin hacer nada durante 2 años.”

“Algunos años tengo la sensación de que tengo todo resuelto. Mis manos están en el volante de mis relaciones, mis sueños, mis deseos… y de repente cuando me desvío un poco, sintonizo y vuelvo a la realidad. Pero lo que me encanta realmente de sintonizar es que las estaciones te dan la comprensión de que todo avanza. Las flores brotarán, estallarán y morirán. Todo se equilibra. Todo lo malo (la mierda ) se aliviará. Y antes de que te des cuenta, habrás superado un año extraño, sintiendo una genuina emoción por todo lo que el próximo te va a traer”, reflexionó.

“Hoy es el solsticio de verano. Todo el día en mi cerebro hay un festival secreto en marcha. Siempre trato de salir temprano en la mañana, realmente me tomo el tiempo para apreciar el día más largo, sabiendo que el más corto va a ocupar su lugar pronto“.

El mes pasado la cantante se vio obligada a pausar las fechas de su gira mundial “Solar Power” que tenía para Australia y Nueva Zelandia; tour que finalizaría en 2023. La gira estaba originalmente planeada para comenzar en Nueva Zelanda y Australia en marzo de 2022, para luego continuar hacia el resto del mundo en abril. Estas fechas ahora se retrasaron con una gran incertidumbre, debido al reciente y nuevo brote de COVID-19 en Nueva Zelanda.