26 diciembre, 2019 12:24

Lola Latorre, la joven de 18 años, habló del vínculo con su padre Diego y cómo transitó la crisis matrimonial de sus padres hasta los últimos días. ¡Mirá sus declaraciones a corazón abierto!

Lola Latorre confesó cómo vivió el escándalo de su padre con Natacha Jaitt

La modelo y estudiante de abogacía, Lola Latorre, tuvo un año intenso en especial por su paso hasta las instancias finales del Súper Bailando 2019 y también por la crisis (mediática) de pareja entre sus padres Yanina y Diego, tras 25 años juntos.

En sus primeros pasos en la fama, Lola Latorre se animó a una entrevista íntima con revista Gente y dio detalles sobre cómo fue el vínculo con su padre en medio del escándalo que protagonizó con Natacha Jaitt.

“El año pasado sí estuve enojada con mi papá, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad porque uno se puede equivocar. Sigue siendo un dolor hasta el día de hoy, pero no hay que aferrarse a ese pensamiento. Si yo me equivocara también querría otra chance”, expresó la joven, a pesar del dolor lo pudo perdonar.

El escándalo de Diego y Natacha Jaitt afectó el vínculo del ex futbolista con Lola Latorre

En tanto, la ex participante del Súper Bailando señaló sobre la crisis de pareja que viven la mediática y el comentarista deportivo: “Siento que no es definitivo y no estoy enojada con nadie”.

“De hecho, vivimos juntos y se redefine la convivencia. Hoy estamos en la pileta todos juntos y somos la familia que siempre fuimos. La verdad que mamá y papá tienen una relación increíble y yo siento que es un impasse más que una separación”, especificó Lola Latorre, sobre una posible reconciliación.

A todo esto, Yanina y Diego transitan su crisis con un viaje juntos por Europa con Dora, la madre de ella, y Dieguito. Mientras tanto, Lola se fue de vacaciones a Costa Rica y Panamá con amigas. Y luego, visitará Tailandia con Jerónimo, su novio desde hace 3 años.

Fuente: revista Gente.

Esto decía Yanina antes de viajar:

Video: El Nueve.

