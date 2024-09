Llevan la música en el alma. Hoy son jóvenes artistas exitosos en Córdoba.

Los hermanos Herrera comparten mucho más que el hecho de ser familia y que sus nombres comienzan con «F»: Facundo (30), Federico (22) y Francisco (16) son cantantes y disfrutan de la posibilidad de poder compartir el amor por la música y el cuarteto.

La historia musical en la familia empieza con Facu. Cuando todavía tenía 17 años se presentó a un casting solo con la experiencia de algunos karaokes y cantar en peñas con amigos. Así entró a Chipote, donde formó una dupla con Nico Sattler que la rompió entre los jóvenes. Después de once años, ambos se alejarían para iniciar con Q´Lokura, hoy éxito en convocatoria.

el Chino estaba iniciando una tradición en sus hermanos, ya que hasta el momento nadie del clan se había dedicado a la música.

Los domingos en la casa de los Herrera son de comilona y guitarreada. Cuando Fede y Facu no están de viaje por su trabajo, les gusta disfrutar todos juntos. Francisco todavía es chico y no sabe qué rumbo va a tomar su vida profesional, pero todo indicaría que también será un gran artista: «Ellos me transmitieron la alegría del cuarteto, y admiro la energía que mis hermanos transmiten a la gente».

Hoy ya reconocidos como banda de cuarteto «Los Herrera» llegarán el domingo 29 de Septiembre a la provincia de Catamarca, mas precisamente a la Capital a la Plaza 25 de Agosto donde brindarán un show con todo su cuarteto en el cierre de la Fiesta de las Colectividades 2024 para todo el público catamarqueño.