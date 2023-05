LLamado a las PASO: Juntos por el cambio reclaman convocatoria

Marchioli recordó el antecedente de 2019, cuando la gobernadora Lucía Corpacci convocó a las elecciones en mayo. “Estamos en el mismo marco de simultaneidad. El cronograma establece además otros plazos. Justamente el 14 de junio se vence la presentación de los frentes electorales y las alianzas transitorias. Eso no puede ser anterior a la convocatoria de elecciones, ese es un claro elemento muy objetivo y muy simple de que se está incumpliendo el cronograma electoral nacional”, remarcó.

“El Ejecutivo tiene que convocar a las elecciones porque está la Constitución de la Provincia. Tiene que ser por decreto, no es una mera formalidad. Si el Gobernador no cumple con la ley, está cambiando las reglas del juego, está manipulando y malversando la ley, por lo que queda totalmente expuesto a una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si corresponde, la haremos”, advirtió.

Consultados sobre la interpretación de la norma que hace el Gobierno, en la que se maneja el plazo de convocatoria para 60 días antes de las elecciones, el presidente del PRO, Carlos Molina, aseguró que ese límite se aplicaría en el caso de que fuera una elección desdoblada. “En ese plazo de 60 días la convocatoria se haría casi al mismo tiempo que el cierre de alianzas. La Constitución de Catamarca no deja margen de duda para nadie. Se vota en marzo o en conjunto con las nacionales. El decreto de convocatoria no está en el Boletín Oficial de hoy, puede que lo hayan hecho y no lo hayan publicado, pero no hay otro margen de interpretación. Se tenía que convocar con 90 días de anticipación y los partidos de JPC queremos dejar en claro que no puede haber dudas de que las PASO deben ser el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre”, sostuvo.

“Lo que queremos evitar es cualquier suspicacia, que pretendan hacer un llamado fuera de término. Le pedimos al Gobernador que cumpla con la Constitución. Si él no convoca, está el Tribunal Electoral para hacerlo y sino está constituido el Tribunal Electoral Provincial”, finalizó.