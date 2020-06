15 junio, 2020 16:49

En medio de la pandemia, Lizy Tagliani se llevó la sorpresa de su vida al poder volver a ver a Leo Alturria, su novio desde el año pasado.

Lizy Tagliani se reencontró con su novio tras 88 días mediante un protocolo “anticoronavirus”

Es sabido que la cuarentena viene dificultando la vida sentimental de muchas parejas en Argentina y el mundo entero. Este fue el caso de Lizy Tagliani, que después de 88 días logró reencontrarse con Leo Alturria, su pareja desde el año pasado.

Para la conductora y comediante, la espera terminó. Por eso, y mediante un estricto protocolo “anticoronavirus” pudo reencontrarse con su novio. Lo más insólito es que la cita entre ellos fue en un canal de televisión.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani propuso un desafío en el programa que conduce “El precio justo en Telefe”. La propuesta, constaba en adivinar a qué figuras imitaba Javi Fernández (el locutor del ciclo televisivo).

Así fue como de repente, comenzó a escuchar la voz de su pareja. “Estoy nervioso, no sabés lo que me tiembla la voz”, dijo Leo. Para darse el abrazo que tanto esperaban, Floppy irrumpió en el piso con una “máquina del abrazo”.

“Te amo, te extrañé todo este tiempo, mucho. A veces me agarraban los arranques que ya sabés que te decía por teléfono. Me puse celosa también en un momento (…) Pero todos los días me voy a dormir con una sonrisa pensando que esto pronto va a pasar y que vamos a poder volver estar juntos”, confesó Lizy en vivo.

Luego de la enorme sorpresa, la conductora recordó los encuentros virtuales mantuvo con su novio en medio de la pandemia. “Planeamos una boda, hay que ver después, cuando nos encontremos”, dijo cuando Leo se le acercó a saludarla “con el codo”, y antes de que la producción les acercara un dispositivo especialmente diseñado para abrazarse y protegerse.

