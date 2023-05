Música

Luego de que Noel Gallagher dijera que Liam era un “cobarde”, acusándolo de no tener “lo necesario” para volver a reunir a Oasis, el menor de los hermanos respondió y dijo que Noel “odia a los fans” de la emblemática banda de britpop.

Todo comenzó cuando, en una entrevista a Noel le consultaron sobre la posible reunión de Oasis. El músico dijo que si esto no llega a pasar será culpa de su hermano, no suya.

“Bueno, lo he dicho. Liam no llama… Quiero decir, debería llamarme, porque no para de hablar de ello. Pensaba que ya tendría algún plan”, expresó Noel.

“No tiene que hablar conmigo. No hablará conmigo, es un cobarde. Así que debería hacer que alguno de los suyos, su agente, llamara a los míos y les dijera: ‘Esto es lo que estamos pensando’. Y entonces tendremos una conversación al respecto. Hasta entonces, está siendo un poco falso”.

Noel continuó diciendo que Liam tiene la culpa de “ilusionar a la gente”, porque comenta en sus redes sociales, pero luego queda él como el malo cuando las cosas no pasan.

Por su parte, Liam le contestó a través de Twitter y afirmó que nada de lo que dijo Noel es cierto y que este “odia a los fans de Oasis”.

I don’t wish AIDS on people I turn up and play the MUSIC for the people of MANCHESTER who have just had a terror attack while you sit on your dingy sipping champagne and you got the audacity to call me a COWARD sit down you 🛎 end

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 24, 2023