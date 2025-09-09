En instalaciones del INTA Catamarca, en Sumalao, recibimos a los senadores nacionales Lucia Corpacci, Guillermo Andrada, los diputados nacionales Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez, Sebastian Noblega y la candidata a legisladora nacional Claudia Paladino, quienes se acercaron junto a trabajadores de Vialidad Nacional, para hacerse eco del rechazo al Decreto N° 462/2025 y reflexionar sobre el camino a seguir en defensa de las instituciones nombradas.
Con la presencia, además, del presidente del Consejo Regional, Ricardo Piskulich; el presidente del Consejo Estacion Experimental Catamarca, Daniel Zelarayan; el director del Centro Regional Catamarca La Rioja, Daniel Moriconi; el director del INTA Catamarca Fernando Balbi acompañado por los coordinadores de investigación y Extensión, agradecieron la presencia de los legisladores al igual que el apoyo brindado para rechazar la medida que atentaba contra la autarquía institucional y la desaparición de Vialidad Nacional y la de otros organismos.
En líneas generales, reconocieron el rol del INTA, su historia y su trabajo en el territorio. Remarcaron que “es fácil destruir pero construir es un esfuerzo enorme. Por ello esto resonó en el Congreso. Unirnos en ese sentido y derogar decretos q eran nocivos”, expresó Ginocchio.
Por su parte, Lucia Corpacci remarcó: “Hay que seguir con esta cohesión para que está situaciones no vuelvan a pasar”. Asimismo, desde la institución se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el compromiso con la sociedad a partir de la construcción de un estado mas eficiente. Lo que se realiza a partir del trabajo que se realiza tanto en investigación como en extensión.
Para culminar el encuentro, se entregó una carta de agradecimiento a cada uno de los legisladores la que rezaba de la siguiente manera:
“El reconocimiento a la importancia de la autarquía del INTA constituye una señal clara de respaldo a la misión que esta institución lleva adelante en beneficio de los productores, el sector privado, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Asimismo, contribuye a resguardar miles de puestos de trabajo altamente calificados que sostienen las capacidades técnicas y profesionales con las que el INTA aporta al desarrollo provincial y nacional.
Reciban nuestro agradecimiento y consideración por la sensibilidad demostrada en la defensa de los intereses de Catamarca y de la Nación”.

