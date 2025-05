El diputado provincial cuestionó duramente al senador nacional por reflotar una iniciativa de 2024 en plena campaña universitaria. Recordó que ya en 2002 existía un proyecto serio que fortalecía la educación técnica en Catamarca y que Fama “vende como novedad lo que es puro oportunismo político”.

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma lanzó fuertes críticas contra el senador nacional Flavio Fama, tras su presentación en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), donde volvió a difundir un proyecto de ley para modificar la Ley 14.771, vinculada a la organización y funcionamiento de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio).

Para Ledesma, la propuesta presentada por Fama “no es nueva” y su difusión en este contexto tiene una motivación exclusivamente electoral. “Ese proyecto es del año pasado. Lo desempolva ahora porque hay elecciones en la universidad. No es casualidad, es oportunismo del más burdo”, expresó el legislador.

Fama había afirmado que la reforma busca “garantizar equidad territorial y potenciar la educación catamarqueña”, proponiendo que la UNCA pase a formar parte del directorio de YMAD y que reciba un porcentaje de las utilidades mineras. Sin embargo, Ledesma denunció que el senador “vende humo con recursos que no le pertenecen”.“Nos quieren hacer creer que están defendiendo a Catamarca, pero lo cierto es que están usando a la universidad como excusa. Lo que no dicen es que ya en 2002 existía un proyecto mucho más serio, presentado por la senadora Marita Colombo, que proponía darle mayoría a la provincia en el directorio y crear escuelas e institutos de minería en Catamarca”, remarcó el diputado.

Ledesma sostuvo que el proyecto de Fama “no solo copia mal una propuesta anterior, sino que la vacía de contenido real para transformarla en una jugada electoral”. Y agregó: “Promete cargos y fondos en plena campaña como si YMAD fuera una caja política. Le pone moño de federalismo a una movida para sumar votos”.

Finalmente, Ledesma cuestionó el uso de recursos públicos con fines partidarios y cerró con una frase dirigida directamente al senador nacional:“¿Para cuándo un proyecto propio, senador? Catamarca no necesita acting ni marketing. Necesita representantes con memoria, con convicción y con compromiso real. No humo ni figuritas repetidas.”