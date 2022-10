Música

Se trata del noveno álbum de Lana Del Rey, la continuación de ‘Blue Banisters’ (2021).

La cantante reveló que su auto fue asaltado mientras estaba estacionado en la avenida Melrose de Los Ángeles “hace unos meses” y el culpable se llevó su computadora portátil, varios discos duros y una cámara de video.

Entre los archivos robados se encontraba su noveno LP de estudio, un manuscrito de 200 páginas para un libro que está escribiendo para Simon Schuster y películas caseras familiares irremplazables.

Lana del Rey le rogó a sus fans que no busquen ni escuchen ninguna música filtrada en Internet, ya que los temas serán del álbum robado. En un video de Instagram Live -que ya fue borrado- dijo: “Hace unos meses, estacioné mi coche en Melrose Place y me alejé un minuto. Y la única vez que dejé mi mochila dentro de mi coche, alguien rompió todas las ventanas y se la llevó.”

“Tuve que borrar a distancia la computadora que tenía mi libro de 200 páginas para Simon and Schuster -que no tenía copia de seguridad en la nube. Y a pesar de eso, la gente sigue pudiendo acceder de forma remota a mi teléfono y filtrar nuestras canciones y fotos personales. Amé el libro que perdí con todo mi corazón y puse mucha pasión en él. Por favor, no escuchen la música si la oyen, porque aún no sale a la luz.”

Lana, de 37 años, está ahora trabajando en la regrabación de sus canciones, pero admite que ha sido inmensamente frustrante tener que empezar de nuevo en el disco.

La cantante de ‘Arcadia’ dijo: “Sólo quiero mencionar que, a pesar de todo lo que está ocurriendo, confío en el disco que está por venir, a pesar de tantos factores de seguridad en tantos niveles diferentes. Realmente quiero persistir y hacer el mejor disco que pueda”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –