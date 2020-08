“Le dijeron a Alberto que no usara más la palabra ‘cuarentena’ porque no garpa”, Jorge Lanata en PPT

16 agosto, 2020 23:38

Jorge Lanata habló sobre Viviana Canosa, el discurso de Alberto Fernández, la extensión de la cuarentena y la vacuna de Oxford.

Jorge Lanata habló sobre los 150 días de cuarentena por la pandemia del coronavirus y la extensión de la misma en su programa Periodismo para todos Box (PPT). Además, el periodista habló sobre la fabricación de la vacuna de Oxford en nuestro país, el remero olímpico, entre otros.

Sin embargo, antes de comenzar con su monólogo, Jorge Lanata habló sobre Viviana Canosa y la actitud de la conductora de tomar en vivo dióxido de cloro justificando que prevenía el coronaviurs. “Es irresponsable lo que hiciste, no está bien”, remarcó el periodista que también habló sobre el nene de 5 años que murió en Neuquén y se sospecha que su padre le haya dado de tomar la sustancia.

“Rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo pero lo tomo’. Los papás admitieron que le dieron de tomar eso a su hijo, y cuando lo llevaron a la guardia del hospital llegó sin vida”, remarcó Lanata.

Para finalizar sobre el tema, el conductor quiso dejar un mensaje para la sociedad: “El Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre los riesgos de tomar dióxodo de cloro. Lo mismo hizo la OMS y el ANMAT, y organismos de salud de todo el mundo. ¡Por favor, no lo tomen!”.

En cuanto a la cuarentena y el año transcurrido, Lanata remarcó que: “Van 150 días de cuarentena y faltan 137 días para terminar el año. Todo lo que pensabas hacer en el 2020, ya es momento de posponerlo para el año que viene”.

Asimismo opinó sobre el discurso del presidente Alberto Fernández del viernes pasado donde exclamó que “la cuarentena no existe más” y el periodista explicó que: “Los expertos en marketing le dijeron a Alberto que no use más la palabra ‘cuarentena’, porque parece que ahora no garpa. O sea, extendieron hasta el 30 de agosto eso que antes llamábamos cuarentena pero que ya no se puede llamar cuarentena”.

Por último, en cuanto a la vacuna de Oxford que se confirmó que se fabricará en Argentina, destacó: “Se anunció que Argentina colaborará en el proceso de fabricación de la vacuna de Oxford: desde Inglaterra mandan la fórmula, acá le agregan el principio activo y lo envían a México para que la envasen y luego la distribuyen”.

“Eso será para el primer febrero del 2021, pero dos meses antes la vacuna ya la tendrán a la venta los manteros de once. Si te ponés en un brazo la vacuna de Putin y en el otro la de Oxford, el resultado es que te volvés comunista, homofóbico, promercado y fan de Elton John”, cerró el conductor.

