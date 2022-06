Música

La banda arrancó con la primera de las seis noches en el O2 Academy Brixton el lunes pasado.

La banda liderada por James Murphy actuará seis noches en el recinto, la segunda tuvo lugar ayer y la tercera sera esta noche. Los tres últimos conciertos tendrán lugar del viernes 1 al domingo 3 de julio.

LCD comenzó su primer concierto con ‘Get Innocuous!’, con temas del álbum debut de la banda de 2005, ‘Sound Of Silver’ de 2007 y ‘This Is Happening’ de 2010, dominando la lista de canciones.

Para cerrar con “Home”, la banda volvió al escenario para un bis de tres canciones que consistió en “New York, I Love You But You’re Bringing Me Down”, “Dance Yrself Clean” y el cierre del set “All My Friends”.

LCD Soundsystem finishing with a turbo-version of All My Friends to beat the 11 o’clock curfew at Brixton Academy tonight was glorious. @lcdsoundsystem pic.twitter.com/kqlJzVerEn — Paul Townley (@prtownley) June 27, 2022

Considering I literally own the Blu-ray of their “last ever performance” recorded a decade ago, I didn’t expect to ever be able to see LCD Soundsystem live. But now I have, and that’s pretty fucking cool. pic.twitter.com/ywTwrnp8uS — Ewan Tough (@ewan_tough) June 27, 2022

El set list completo:

‘Get Innocuous!’

‘I Can Change’

‘Daft Punk Is Playing At My House’

‘Time to Get Away’

‘You Wanted a Hit’

‘Tribulaciones’

‘Movimiento’

‘On Repeat’ (Repitiendo)

‘Esta noche’

‘Thrills’ (emociones)

‘Yr City’s A Sucker’

‘Alguien Grande’

‘Perdiendo mi ventaja’

‘Home’ (Hogar)

——

‘New York, I Love You But You’re Bringing Me Down’

‘Dance Yrself Clean’

‘All My Friends’

LCD Soundsystem tiene previsto realizar más residencias en Oakland y San Francisco en agosto. A finales del año pasado, LCD actuó en 17 de las 20 fechas previstas en el Brooklyn Steel de Nueva York. Sin embargo, la gira terminó prematuramente debido a un pico de casos de COVID-19.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))