Flavio Fama cuestionó los manejos que tiene el oficialismo para paliar esta situación.

Según los datos brindados por la última Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y publicada hoy en la pagina oficial del organismo, el Gran Catamarca es el cuarto conglomerado más pobre e indigente del país precedido por Gran Resistencia, Concordia, San Nicolás (Villa Constitución, Buenos Aires).

La Encuesta Permanente de Hogares que lleva a cabo el organismo nacional demuestra que más de 109 mil catamarqueños, casi un 48% de la población total de la población, son pobres o están por debajo de la línea de la pobreza. El Legislador Nacional manifestó que “con estos datos nos revelan que uno de cada dos catamarqueños es pobre y eso va de la mano de la falta de políticas por parte del gobierno de Jalil, además a nivel nacional el dato más preocupante es que más de la mitad de los chicos menores de 14 años es pobre y el 12,7% vive en la indigencia, lo que también nos demuestran la falta de políticas del gobierno de Alberto Fernández, puntualmente para contener a los niños, niñas y adolescentes del NOA ”

El Senador Nacional Flavio Fama, expresó su preocupación y apuntó al gobernador Raúl Jalil por los alarmantes números publicados. “Señor gobernador, ¿nos puede decir a los catamarqueños cuáles son sus políticas para sacar a nuestra gente de la pobreza? ¿Cuál es el plan que tienen usted y su gabinete para combatir esta situación?”, dijo.

Además, Fama hizo referencia al superávit con el que cuenta la provincia cuestionando de que el mismo no sirve si no es destinado a atender las necesidades más urgentes de la población. “El gobernador alardea de tener un superávit fiscal de más de once mil millones de pesos, pero ¿de qué nos sirve si nada de eso llega en tiempo y forma a atender las necesidades más urgentes de quienes no llegan a fin de mes, no tienen hogar, no pueden educar a sus hijos ni le pueden asegurar un plato de comida?”

Por otro lado, el Senador Nacional por la UCR, indicó que estos datos del INDEC muestran que los porcentajes de pobreza e indigencia se mantuvieron iguales durante los últimos meses. En este sentido, resaltó que desde el oficialismo presumen el crecimiento del empleo privado en la provincia, pero que esto claramente no se ve reflejado en estos datos que demuestran lo contrario porque la pobreza y la indigencia son cada vez mayores.