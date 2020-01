Las fuertes lluvias que se registraron pasado el mediodía de ayer en varias zonas de

la provincia generaron la crecida de varios ríos, cortes de ruta por derrumbes y

evacuación de lugares de acampe cercanos a los cauces.

El río El Tala fue uno de los que más incrementó el caudal, llegó aproximadamente a

los tres metros de altura y generó que las personas que no salieron en el momento

en el que se les advirtió sobre la posibilidad de que el caudal incremente debieron

permanecer aisladas hasta que lograron salir con la ayuda de personal de seguridad.

Algunas personas que se encontraban bañándose en el río fueron sorprendidas por

el aumento del agua, dos jóvenes no lograron salir y debieron ser rescatados por

visitantes y personal de las fuerzas policiales. A pesar de haber sido arrastrados por

la fuerte creciente solo sufrieron heridas que fueron atendidas en el hospital San

Juan Bautista.

Las precipitaciones en localidades del interior provocaron la crecida, fue advertida por

alertas meteorológicas que se difundieron por los medios de comunicación, además

el clima cambió bruscamente después del mediodía y se podía observar las

tormentas que se formaban en localidades de la zona de Ambato.

Las fuerzas de seguridad y control dispusieron desde horas tempranas el monitoreo

de los ríos, especialmente en las que la gente acampa para alertar sobre la

posibilidad de la crecida de los caudales.

En relación a la situación, Martín Castelli, director de Defensa Civil, en dialogo con El

Esquiú.com, comentó: “Lo que vamos a hacer es ingresar por una vía de emergencia

que está pegada al cerro entre el camping municipal y el río El Tala para llevar

tranquilidad a veraneantes que están adentro. Es una creciente esperada para este

tiempo, extraordinaria y que una vez que baje, estimamos que en dos horas

comenzaremos con las maquinas a hacer la limpieza, retirar los restos que deje la

crecida y habilitar el acceso al camping”.

En relación a los paradores de la ruta 4 y las cuencas de la zona, el funcionario

señaló: “Está trabajando la policía de la jurisdicción junto a la de El Rodeo, lo que si

le pedimos a la gente que como es de día y llama la atención que un rio tan tranquilo

lleve una creciente como esta, hace como cuatro años que no se daba una creciente

de estas características no se acerque a ver muy cerca del río porque pueden

socavarse los límites del rio y generar un accidente”.

