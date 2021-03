La ministra de Educación de la Provincia, Andrea Centurión, brindó una entrevista a

El Esquiú Play y habló sobre las escuelas en las que todavía no comenzaron las

clases presenciales por los problemas en los edificios.

Centurión resaltó: “En los problemas edilicios estamos trabajando en conjunto con el

ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y ya es un tema hablado con los equipos

directivos y de supervisión, las escuelas que no están en condiciones edilicias van a

continuar de manera no presencial”.

Por otra parte, Centurión comentó que desde el ministerio están coordinando para

avanzar con la vacunación contra el Covid-19 a los docentes del interior de

Catamarca.

