La cantante fue honrada con el Variety’s Decade Award en el evento Hitmakers de este año.

Variety es un semanario estadounidense dedicado al mundo del entretenimiento, creado en Nueva York en 1905 por Sime Silverman.

En uno de sus eventos más prestigiosos del año, para el que se celebra a las estrellas más grandes de la música, Lana Del Rey fue reconocida y reflexionó muy profundamente sobre toda su carrera.

Dio las gracias a sus managers Ben [Mawson] y Ed [Millett], porque “sin ellos no sería nada… seguiría siendo la cantante de un salón en un bar”, donde trabaja cantando por mas de 8 años, la descubrieron y pudieron sacarla de allí.

“Todavía no he dominado el arte de caminar con tacos. Estoy súper agradecida por ellos que me ayudaron a ser lo que soy hoy. Me sacaron de ese lugar donde tenía un trato por cantar por varios años, mientras trabajaba en un restaurante y vivía en un parque de remolques. Ben hizo eso en una hora y luego al día siguiente me llevó a Londres y me dejó vivir con él. En un año, escribí “Video games”, y me sentía preparada para hacer buenos y muchos discos”.

Agradeciendo a Variety por el reconocimiento, continuó: “Realmente siempre estoy agradecida por cualquier reconocimiento y también súper agradecida por todas las críticas, recibo mucho constantemente. Lo bueno de esto es que realmente creo que lo que se refleja en uno mismo es de alguna manera un espejo de lo que está pasando dentro la vida interior. Me ha dado una gran oportunidad de mirar hacia adentro y mirar a mi familia de origen y mirar mi linaje, ver lo que está pasando allí arriba”.

En septiembre, Del Rey desactivó todas sus cuentas de redes sociales, citando que algunas de las cosas en las que está trabajando actualmente “requieren privacidad y transparencia”. Aseguró y prometió a los fans que, aunque dejaba las redes sociales, continuaría trabajando en sus álbumes , sus otros proyectos musicales y su poesía.

Mientras tanto, también reveló recientemente que una estipulación en su testamento prohíbe la liberación de música póstuma por parte de la cantautora después de su muerte.