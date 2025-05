Con el acompañamiento y asesoramiento de la Secretaría de Gestión Turística, Catamarca postuló a Laguna Blanca y San José para participar en la edición 2025 de Best Tourism Villages, una iniciativa de ONU Turismo que distingue cada año a destinos rurales de todo el mundo.

Los dos pueblos catamarqueños compiten con treinta inscriptos de quince provincias, para quedar entre los ocho pueblos argentinos seleccionados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para representar al país en la nueva edición de Best Tourism Villages.

Laguna Blanca, localidad ubicada en el municipio de Villa Vil y en el departamento Belén, a km de 440 km de San Fernando del Valle de Catamarca, vuelve a postularse (fue finalista en 2023) destacando no solo la forma de vida de sus comunidades, respetuosas del ambiente, sino por su destacado trabajo en el manejo racional y sustentable de la vicuña, las artesanías y la preservación de costumbres y rituales ancestrales como la corpachada, el tributo a la Pachamama, la chimpiada, el chaku, entre otros.

San José, localidad ubicada en el departamento Santa María a 330 km de la capital catamarqueña, también presentó su postulación a mejor pueblo turístico destacando su fuerte trabajo comunitario y su valioso patrimonio arqueológico que encuentra en Loma Rica de Shiquimil su más importante exponente.

El anuncio de los ocho pueblos seleccionados por la Argentina está previsto para el 22 de mayo, luego de que el jurado analice las postulaciones, verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos y defina los candidatos.

Best Tourism Villages es un programa que reconoce a aquellos pueblos que mejor preservan y promueven sus valores culturales, su entorno natural y su estilo de vida comunitario. Se trata de destacar el turismo rural como motor de desarrollo, con la identidad local en un rol central.

La iniciativa Best Tourism Villages tiene por objeto distinguir aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad y tienen un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos”.

Postulantes argentinos