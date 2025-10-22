En una nueva jornada del recorrido por las instituciones civiles y organismos públicos, a primeras horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle fue recibida en la sede del Juzgado Electoral, ubicado en calle Maipú al 300 de la ciudad capital.

La Sagrada Imagen llegó en brazos del padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien, tras ubicarla en el altar preparado para la ocasión, leyó el Evangelio del día y manifestó que en su visita a este lugar “trabajemos como hermanos, buscando el bien de todos, ayudándonos el uno al otro, para buscar soluciones pacíficas, que ayuden al crecimiento de nuestra provincia”.

Dijo también que “Nuestra Madre viene a visitarlos, a escucharlos y acompañarlos en su lugar de trabajo; entonces que su presencia nos ayude para hacer bien nuestro trabajo y mejorar nuestra vida de familia”.

En las intenciones se pidió “por Iglesia, por todas las personas que aquí trabajan, para que el Señor los acompañe y sean fieles en su desempeño; por las familias de los que aquí trabajan, por sus hijos, para que siempre encuentren consuelo, alivio y sostén por parte de los padres; por los enfermos, los ancianos; por los que han pasado trabajado en este lugar, para que siempre reciban el consuelo de la amistad”. Todas estas peticiones se sintetizaron con el rezo del Padrenuestro y el Avemaría.

En la Municipalidad de Valle Viejo

También en esta jornada, la Madre Morena se trasladó hasta el vecino departamento Valle Viejo, donde visita la Municipalidad local.

Proveniente del Santuario Catedral, la Virgen fue escoltada por miembros de la Policía de Tránsito de la comuna chacarera desde el límite con el departamento Capital por Sumalao, hasta el parador de Tres Puentes donde funcionan las dependencias municipales.

En el lugar la esperaban quienes allí trabajan diariamente, junto con vecinos de la zona, para darle una calurosa bienvenida con vivas y aplausos.

Después de proclamar del Evangelio, el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, rogó que “por intercesión de la Virgen en su advocación del Valle, suban hasta Dios todas nuestras súplicas, para que este lugar de trabajo se transforme en esta mañana en un lugar de encuentro, de oración, de recogimiento. Que Ella ilumine y acompañe nuestra tarea, que busque los caminos de reconciliación entre nosotros y nos enseñe a ser buenos servidores”.

“La visita de María es como aquella mamá que viene a ver en qué estamos los hijos, cuáles son nuestras tareas, sin olvidarnos también una parte importante que es la familia, tan olvidada, tan despreciada. Por eso le pidamos al Señor que la presencia de María nos ayude a ser verdaderas familias que vivan en el amor, en la entrega generosa, respetando la vida desde el inicio hasta su término natural”, apuntó.

Se elevaron súplicas por la Iglesia, por toda la familia municipal, por los enfermos, especialmente municipales, por aquellos que están angustiados o apenados, para que la presencia de María los ayude a encontrar caminos de amor y de reconciliación, para que cada uno de nosotros aprendamos a servir como lo hizo nuestra Madre María.

El sacerdote resaltó que la Madre del Valle viene para reavivar la fe en este lugar que fue su segunda casa, ya que luego de la Gruta de Choya, lugar del hallazgo, fue venerada en la Ermita de San Isidro, adonde muchos hermanos llegan en peregrinación.

Después del rezo del Padrenuestro y el Avemaría, se entonó el Himno a la Virgen del Valle, cerrando esta bienvenida con vivas y aplausos.

CRONOGRAMA

Miércoles 22

8:00 a 12:00 Juzgado Electoral.

9:00 a 13:00 Municipalidad de Valle Viejo.

15.00 a 18:00 Escuela Gobernador José Cubas y Escuela Anexo-Valle Viejo.

Jueves 23

8:00 a 12.30 Ministerio de Gobierno de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

8.00 a 16:00 Instituto Enrique Guillermo Hood.

Viernes 24

7:30 a 12:00 ATEC (fábrica de ropa de trabajo) Parque Industrial El Pantanillo.

8:30 a 18.00 Nodo Tecnológico.