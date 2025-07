Duro descargo contra las autoridades del partido por no haber actuado con responsabilidad.

El dirigente de la Unión Cívica Radical de Catamarca, y pre candidato por el sector Generación del Cambio, Juan Pablo Millán, habló este miércoles con Radio TV Valle Viejo sobre las polémicas elecciones internas que enfrenta el centenario partido. Realizó un duro descargo contra las autoridades del partido por no haber actuado con responsabilidad para asegurar que las elecciones internas se concreten el próximo domingo, y apuntó que quienes conducen a la UCR están haciendo que desaparecer al partido.

Las frases más sobresalientes de Millán:

“Por lo que uno puede apreciar, yo no creo que se vaya a realizar los comicios, están sucediendo cosas en el partido que rozan la irresponsabilidad y lo ridículo. Y la verdad que están poniendo a la Unión Cívica Radical en una situación institucional compleja, si no se concretan estas elecciones”.

“Hasta el día de la fecha, faltan cuatro días, tres días para la elección y no se han oficializado las listas. No tenemos listas oficiales todavía, lo que impide hacer imprimir los votos. No se ha determinado ni siquiera los lugares donde se va a votar. Se habla de que se va a votar en una determinada cantidad de escuelas cuando ni siquiera han pedido al Ministerio de Educación de la provincia la autorización para que se pueda hacer uso de esas escuelas. Una vergüenza”.

“Cuando usted organiza una fiesta en su casa, cuando cualquiera de nosotros organiza una fiesta en su casa, lo primero que se fija es cuánto dinero dispone para hacerla. Y si no, bueno, hagamos la canasta. Hace un mes, más de un mes, que se decidió que la elección iba a ser este domingo. En el día de ayer recién el presidente del partido comunicó que no había dinero para hacerla. Una vergüenza. Si no, una picardía y una maña de aquellas que uno tantas veces ha visto y no puede creer que a esta altura se sigan dando, que algunas personas las sigan teniendo”.

“Ya no hay tiempo material de imprimir los votos, no hay tiempo material de imprimir los padrones. Se tienen que armar las urnas, se tienen que enviar las urnas al interior y distribuirse en cada una de las jurisdicciones. No se determinaron los lugares donde se van a votar. No tenemos lista. No hay lista. No nos han oficializado la lista. Lo único que pasó en estos últimos días es intentar bajarnos los candidatos de los distintos departamentos. Y entonces ante esto, se exponen a un verdadero papelón”.

“No se hizo nada. Por eso digo, no solo el papelón al que quede expuesto el partido el domingo es histórico, pero la irresponsabilidad con la que se ha actuado, nunca lo he visto esto”.