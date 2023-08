Mediante un comunicado que lleva la firma de los seis ministros y secretarios de Turismo del Norte Argentino, el Ente Norte Turismo manifestó su rechazo a las declaraciones de Eugenia Rolón, referente de Comunicación y Redes de la Libertad Avanza respecto de lo que sería la política turística de Milei si llegara al gobierno.

«El turismo es necesario en un país como la Argentina donde la generación de puestos de trabajo es un problema central a resolver, es esta actividad la que se presenta como una herramienta generadora de oportunidades que debe potenciarse con el acompañamiento de políticas públicas que amplíen sus efectos positivos», señalan las autoridades de turismo del NOA.

«En este contexto y en razón de las declaraciones vertidas por Eugenia Rolón, referente de Comunicación y Redes de La Libertad Avanza, sobre el rol inexistente que tendrá el turismo en el caso de que Javier Milei llegue a la presidencia, es preciso señalar que estas consideraciones reflejan un desconocimiento preocupante sobre el funcionamiento de la industria donde la sinergia pública – privada juega un rol fundamental para que Argentina sea líder, quizá, en la única actividad económica donde hay continuidad de políticas públicas», señalaron.

El Norte argentino es una de las regiones que, en la industria turística, más crecimiento sostenido tiene en varios indicadores, esto no sería posible sin la asociación pública – privada, y por «un Estado presente, puesto a brindar herramientas para que el sector privado crezca y potencie así sus efectos de inclusión económica», agregan en defensa de la política pública en materia turística.

Rolón define la inversión pública en el turismo como un gasto, que ese gasto es causante de «chicos con hambre». «Es una negación grosera de parte de un sector político que tiene intenciones de conducir este país. El turismo no solo genera miles y miles de empleo genuinos, es la actividad económica más transversal de la que viven empresarios, emprendedores de todas las escalas y miles de familias que no forman parte directamente de la actividad», remarcan.

En ese sentido, señalan que las declaraciones de la asesora de Milei muestran «que aún existen esas miradas centralistas que obstaculizan un camino de desarrollo integral» y federal.

Y cierran su comunicado invitando a reflexionar sobre el rol del Estado en el desarrollo de la industria turística y en la recuperación del sector tras la pandemia: «¿Qué hubiese sido de nuestro sector en la pandemia sin un estado presente? ¿Qué sería de los destinos en temporada baja sin PreViaje? ¿Qué sería de muchos municipios de Argentina sin el programa 50 Destinos? ¿Qué sería de los destinos que necesitan la promoción internacional sin un Estado que acompañe en las ferias generando más oportunidades y empleo? ¿Qué sería la actividad sin las acciones de promoción que potencia el turismo que en las provincias del Norte puede significar el 10% del PBI? Estas son solo algunas de las reflexiones que como sector y sociedad deberíamos tener presente», finalizaron.

El comunicado que surgió tras polémicas declaraciones de la asesora de comunicación y redes de Milei, lleva la firma de Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero; Gustavo Luna, ministro de Turismo y Culturas de La Rioja; Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes de Salta; Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy; Sebastián Giobellina presidente del Ente Turismo Tucumán y Roberto Brunello, ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Entre otras cosas, la asesora de Milei había señalado en una entrevista al medio Mensajero Turístico: «No creemos que sea para nada necesario actualmente que se fomente el turismo a través del Estado cuando la mayoría de los chicos no tienen para comer». También había señalado que consideran que la actividad se debe regular exclusivamente por las leyes del mercado: «El turismo no necesita ningún tipo de incentivo o ayuda por parte del Estado». «Aquellas (empresas) que satisfacen de mejor forma a la demanda de los turistas serán las que prevalezcan, y las que no, serán las que quiebren», simplificó.