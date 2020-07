La reflexión de Fernán Quirós sobre la cuarentena: “Ésto es un trauma social crónico y muy duro”

17 julio, 2020 22:04

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós explicó las secuelas que traerá la cuarentena, cómo también habló sobre los pacientes asintomáticos.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós dialogó con Telefe Noticias y explicó que la cuarentena por el coronavirus será un trauma que tendrán las personas muy difícil de superar. Además, contó una estimación que comenzaron a hacer en al Ciudad por pacientes asintomáticos que refleja un número alarmante de contagiados.

El mandatario de Salud es conocido por ser el funcionario de la Ciudad que no se corta el pelo desde que comenzó la cuarentena. “Justo mi peluquero se jubiló cuando comenzó todo ésto y ahora voy a tener que buscarme otro. No pedí turno estoy esperando ansiosamente que llegue la otra semana y podermelo cortar”, le contó a Rodolfo Barili y Cristina Pérez en una entrevista para el noticiero.

Fernán Quirós aclaró que “realmente no lo tolero más me siento un mamarracho con el pelo así todo largo. Pero me pareció un recuerdo de todos los que la están pasando mal, estoy tratando de aguantar hasta el otro miércoles”.

Por otra parte, el ministro explicó que desde el lunes pasado la Ciudad comenzó a realizar un análisis del total de casos infectados que son asintomáticos y los que tiene síntomas y las cifras son alarmantes. “Estimamos que unas 400 mil personas en la ciudad han tenido la enfermedad”, contó el ministro.

Además, remarcó que en el Barrio 31 donde se vivió un foco de infección hace unas semanas ya se contagiaron el 53.6 de personas que viven allí. Sin embargo, a pesar de los fuertes números aclaró que la flexibilización de la cuarentena se hace porque “la curva está muy estabilizada. En los últimos 20 dias tenemos cerca de 100 casos por día. El tiempo de contagio se estiró de 22 a 32 días”.

Por último, advirtió que la pandemia del coronavirus y la cuarentena “es un trauma social crónico, los traumas sociales son muy duros pero que dure este período no hay recuerdo de las personas que estamos vivos. Todavía no hemos evaluado en profundidad todos los impactos en nuestra vida que ha impactado. El nivel del daño en la sociedad ha sido muy grande”.

Fuente Telefe

