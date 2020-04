Un locutor y periodista que estaba trabajando en la cobertura del arresto del intendente Luis Polti terminó arrestado por personal de la comisaría de Icaño por presunta violación de la cuarentena.

Yamil Mansilla trabaja en Icaño y había sido convocado por un medio de comunicación para realizar la cobertura periodística del traslado de Polti y otros funcionarios a la seccional de esa localidad, el sábado a la noche.

“Me presenté en la comisaría y pregunté si podía tener acceso a un parte de prensa. El comisario me dijo que cuando lo autorice la fiscalía iban a dar la información”, explicó Mansilla a El Ancasti.

Se marchó de la comisaría y sacó su teléfono celular para sacar fotos y filmar la fachada de la dependencia cuando observó que una policía se acercó y le dijo que no podía continuar con su tarea. “Me pidieron credenciales y le dije que si me daban tiempo se las acercaba” dijo Mansilla.

El hombre accedió a borrar los registros ante la mirada atenta de la uniformada.

Según le comentó a este medio se fue hasta la plaza a esperar que se desocupara el comisario de la seccional cuando se le acercaron dos policías para manifestarle que lo llamaban para la comisaría. Al llegar a la dependencia le informaron que lo arrestaban por incumplimiento al DNU presidencial.

“Tuve que esperar junto a Polti y las otras personas que me hicieran el control médico”, comentó. “Finalmente el comisario me dijo que no me arrestarían y que solamente era una demora, por lo que después de la revisación médica me dejaron ir”, concluyó.