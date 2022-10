MÁS DE 40 OBRAS SIN LICITACIÓN

El informe que difundiera la prensa puso en vilo a la oposición, que presentó pedidos de informes y analiza una presentación en la Justicia. «Es una cuestión sistémica», advirtió Francisco Monti (UCR).

La oposición tomó cartas en el asunto y presentó pedidos de informe y hasta solicitó la interpelación del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, quien en un plazo de diez meses le cedió a la empresa Air Total SRL más de 40 contrataciones directas por una cifra superior a 2.100 millones de pesos.

Para el diputado nacional Francisco Monti «es una cuestión sistémica de este Gobierno», mientras que el dirigente de la CC-ARI Mariano Manzi pidió que se investigue el vínculo entre la secretaria de Proyectos y Planificación de Obras, Valeria Gallo, quien es pareja de Niéderle, y el empresario Rodolfo Gallo, propietario de Air Total.

«La modalidad actual permite las compras directas por más de 120 millones de pesos. El principal responsable es el gobernador Raúl Jalil, pero detrás de eso hay distintos ministros que van generando kioscos», dijo en declaraciones a Pulso Legislativo.

Para Monti, «la noticia que pone en evidencia el ‘maxikiosco’ tenebroso del ministro Eduardo Niéderle forma parte de una crónica de un final anunciado. Las exigencias en la complejidad de contrataciones del Estado se expresan en cantidad de módulos, que tienen un valor que se actualiza según el tipo de contratación. A mayor precio de la compra o adquisición, más cantidad de módulos. ¿Que hizo el Gobierno? Aumentó las cantidades de módulos exigibles. Por lo tanto, casi ninguna adquisición del Estado se hace por licitación pública, lo cual también violenta la Constitución provincial», disparó el diputado nacional.

El presidente de la UCR remarcó que además «se hizo proliferar cajas chicas millonarias». «Se pidieron varios informes por la administración de las ‘cajas chicas’, que son un descontrol. Presenté un proyecto de modificación de la Ley de Administración Financiera para regular la cantidad de módulos y limitar las cajas chicas. Fuimos al Tribunal de Cuentas para que frene la ilegal compra del avión sanitario de Catamarca por la grosera violación de la ley. El sistema de contrataciones del Gobierno es un campo orégano para la corrupción en el Estado. El desenlace es inevitable», remarcó en las redes.

En declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti, la diputada Silvana Carrizo (UCR) comentó que el bloque opositor está reuniendo la información y analiza presentar una denuncia respecto de lo que podrían ser irregularidades en el proceso de contratación. «Si hay contrataciones directas que tengan objeto individual y una finalidad individual, es perfectamente legal. El problema se da cuando tenemos un mismo objeto, como las refacciones del Predio Ferial, y hacemos distintas contrataciones directas con la misma finalidad y distintos objetos. Ahí se incurría en el supuesto delito de ‘desdoblamiento de obra pública’, incumpliendo con la ley de obra pública, los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Estas modalidades se vienen dando en Catamarca», reclamó Carrizo.

Por su parte, los diputados del PRO Enrique Cesarini y Natalia Saseta presentaron un pedido de informes en el que consideraron que es «imprescindible que el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles brinde explicaciones coherentes» respecto de los motivos por los cuales la empresa Air Total SRL fue favorecida con la contratación directa de las 41 obras que se mencionaron en la investigación, «en razón de un presunto direccionamiento de obras hacia la empresa propiedad de Rodolfo Gallo».

Además, pidieron un detalle de los costos que tuvo la empresa para efectuar las obras en materiales, personal y terceros contratados.

La diputada Natalia Herrera (UCR), por su parte, recordó que presentó pedidos de informes solicitando información sobre qué empresa es la responsables de mantenimiento del Hospital San Juan Bautista, bajo qué forma contractual está trabajando, desde cuándo tiene a su cargo la obra, cuánto cobra por su servicio y cuántos empleados intervienen en la institución.

«Air Total SRL era la empresa responsable de la obra hace varios años. Empresa que luego de tanto tiempo no culmina los trabajos y tampoco avanza. Se evidencia una suerte de favoritismo para con la empresa. Aquel proyecto no fue tratado y dudo que se trate mientras se toque al responsable de la cartelización del Gobierno. Una vez más se pone en evidencia que la toma del poder para esta gestión no es más que un negocio», disparó.

También la exdiputada Paola Bazán (FCS) recordó que el Ministerio «sistemáticamente fue aumentando los límites de las contrataciones directas» y lamentó que «no sorprenden estas noticias».

Fuente: El Chasqui Digital