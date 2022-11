El conflicto en el sector salud fue el eje exclusivo en una extensa sesión especial

de Diputados, que se extendió por más de nueve horas, en la que no faltaron

diversos condimentos. Fueron dos los proyectos que se trataron durante ese

tiempo. Por una parte, el presentado por el oficialismo para crear la comisión

bicameral encargada de elaborar una modificación a la Ley de Carrera del

Personal Sanitario, algo que la oposición rechazó. El otro proyecto tenía que ver

con un pronunciamiento del cuerpo respecto a las y los trabajadores de salud.

Había dos opciones en este sentido, pero se avanzó con la propuesta oficialista y

obligó a la oposición a acompañar (queda en este punto excluido de la

generalización Hugo Ávila, ya que había adelantado su acompañamiento a

cualquiera de los dos proyectos).

El fundamento del interbloque opositor Juntos por el Cambio (UCR-PRO) para

negar el acompañamiento a la creación de la bicameral es que la misma no iba a

resolver el conflicto actual. Para el caso, diputados y diputadas del radicalismo

señalaron que esa comisión para reformular la normativa que rige a agentes del

sistema público de salud “no resuelve en lo inmediato la problemática”. También

indicaron que es “humo”, es “solo dilatar una situación que no se resolvió” y que “lo

único que se quiere es pasar la coyuntura”. Incluso llegaron a sugerir que sea la

Comisión de Salud de Diputados la encargada de trabajar el tema.

Desde la bancada oficialista del Frente de Todos no dudaron en recordarles que

en la Comisión de Salud se recibieron a diversos actores del sector de salud, ya

sean agremiados como no agremiados “y una de las solicitudes era modificar la

ley”. También observaron que había un reconocimiento expreso de la oposición en

cuanto a que la Legislatura no podía resolver el conflicto y sin embargo,

“pretenden soluciones mágicas”.

Durante este debate, desde el FT se refirió a la última movilización de un grupo de

trabajadores de salud el martes, quienes colocaron carteles a color con los rostros

de legisladores oficialistas. “Nosotros no somos traidores” y “la oposición bancó

toda la joda”, fueron algunas de las frases que dispararon. También alertaron que

“hay financiamiento detrás de la campaña de desprestigio montada” hacia el

oficialismo, ya que “esos afiches no salen dos pesos, alguien está poniendo

dinero” (en alusión a lo sucedido el martes cuando estuvieron la ministras Verónica

Soria y Manuela Ávila en Diputados).

Tras las extensas exposiciones, llegó el momento de la verdad: la votación. Allí el

resultado lo puso el oficialismo. Fueron 23 por la afirmativa (del FT y de Consenso

Catamarca), 15 votos en rechazo (interbloque opositor JxC y del Frente Amplio

Catamarqueño) y hubo dos ausentes.

Luego la sesión se encaminó a tratar sobre tablas las dos propuestas, hasta ese

momento unificadas, para un pronunciamiento del cuerpo. En este sentido, la

oposición declaraba la necesidad de que el Ejecutivo resuelva de manera urgente

el conflicto salarial del personal de salud mientras que la propuesta oficialista

expresa el anhelo de una pronta resolución al conflicto.

Si bien parecen lo mismo, la diferencia radica en que la propuesta oficialista

incluye dos puntos: un pedido al Gobierno para que “el Adicional por

Responsabilidad Profesional se liquide sin tener en cuenta la correspondencia o

no de cada agente con el presentismo” y que los legisladores nacionales gestionen

“un régimen jurídico de jubilación excepcional anticipado para trabajadores de la

salud”.

No hubo acuerdo sobre cómo fusionar los dos proyectos. Así, el FT tomó la

determinación de avanzar con su iniciativa, lo que obligó a la oposición a

acompañar.