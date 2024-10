El clima está cambiando a nivel global, y en Catamarca, la llegada del fenómeno de La Niña ya anticipa varios problemas para tener en cuenta y prepararse. “La Niña” es un fenómeno atmosférico que enfría las aguas del océano Pacífico, generando cambios en el clima, en todo el mundo. Para el Cono Sur, especialmente América del Sur, se esperan sequías, altas temperaturas y propagación de incendios. En nuestra provincia, “La Niña” dará inicio a un período de crisis climática que traerá consecuencias inevitables y concretas para la población en todo el territorio provincial, según las proyecciones realizadas por el Observatorio Climatológico de la Universidad Nacional de Catamarca. Punto por punto, conocé qué problemas vamos a enfrentar por este fenómeno climatológico y qué desafíos presenta para nuestra provincia:

1- Falta de agua La baja en las lluvias pronosticada avizora un verano con falta de agua en los cauces de nuestros ríos y arroyos. El promedio anual de precipitaciones ronda los 450 milímetros y, según las proyecciones, es difícil que este año se llegue a ese número con las lluvias que habrá desde acá al 31 de diciembre. Por esta razón, en épocas de calor es muy importante incorporar buenas prácticas para el cuidado del agua: – Reparar pérdidas de cañerías o canillas: una fuga puede llegar a demandar 100 litros de agua por día. – Reducir los tiempos de ducha: una de 5 minutos demanda un promedio de 90 litros de agua, mientras que una ducha de 15 minutos puede llegar a 250 litros. -Cerrar la canilla mientras nos cepillamos los dientes: se van 40 litros de agua promedio – Regar después de las 20 horas, ya que las plantas retienen mayor humedad

2- Sequía y peligro de incendios

Para los meses de diciembre y enero las temperaturas máximas promedio estarán entre un 45 y un 60% por encima de lo habitual. La combinación de altas temperaturas con sequía y fuertes vientos da por resultado una alerta de peligro extremo de incendios para toda la región. Por eso, es necesario reforzar la prevención, dado que el 95% de los focos de incendios son iniciados por descuido de las personas. – No quemes basura y/o restos de poda en terrenos abiertos o baldíos. – No arrojes colillas de cigarrillos – No realices fogatas ni asados en lugares no autorizados – No tires basura por fuera de contenedores: las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego, porque funcionan como lupa. – Si ves humo o fuego, no te acerques y llamá inmediatamente al 911.

3- Extensión de la frontera del mosquito del dengue.

A medida que el planeta se calienta debido al cambio climático, el mosquito transmisor del dengue y chikunguña amplía su área de supervivencia. Durante La Niña, se espera que las olas de calor seguidas de lluvias cortas generen las condiciones favorables para que los mosquitos transmisores de la enfermedad se propaguen por toda la provincia. El dengue grave puede manifestarse de formas variadas en los pacientes, que van desde hemorragias intensas o daños severos en órganos vitales que pueden desembocar en complicaciones como miocarditis, encefalitis o hepatitis.

Ante este panorama, los expertos indican que hay dos caminos que deben seguirse para poder erradicar la enfermedad: eliminar las condiciones donde el mosquito se reproduce, utilizar repelentes a diario y aplicarse la vacuna contra la enfermedad. Retirar baldes, macetas, frascos y floreros que acumulen agua y mantener los terrenos libres de basura y pastizales es la primera medida para evitar que el mosquito se reproduzca. Utilizar ropa de mangas y piernas largas, cubrir las camas y cochecitos de niños con tules y usar repelentes a diario es otra medida eficaz de prevención.

En cuanto a la vacunación, la provincia comenzó con una fuerte campaña para jóvenes de entre 15 a 19 años que vivan en el Valle Central y para personas de entre 40 y 59 años, que no cuenten con cobertura médica, y se encuentren en otros departamentos de la provincia.

4- Cortes en el suministro por altas temperaturas.

Las altas temperaturas que se avecinan generarán un consumo de energía eléctrica por encima del esperado. La falta de lluvias, según los especialistas, afectará la producción hidroeléctrica debido a la sequía.Un informe publicado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alertó de la situación y señaló que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no alcanzará para abastecer el pico de demanda que se espera durante el período de enero-marzo 2025. En este contexto, es importante tomar medidas para el ahorro energético, como cambiar todas las luminarias a lámparas LED, utilizar el lavarropas solo en programas de agua fría y en modo económico y desenchufar electrodomésticos, computadoras o cargadores cuando no estén en uso