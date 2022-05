En la triple jornada de Sábado, en cancha “Perro Ovejero” del complejo Médico en La Carrera. A primera hora los locales recibían al buen equipo del Autentico.

Los dirigidos por el Dr. Barrionuevo, se planto bien en el terreno de juego, siempre desde el minuto cero busco inclinar la cancha a su favor y tuvo 8 clara oportunidades de gol en el primer periodo, a través del Picante Gordillo, “Chingolo” Figueroa y “Dudi Blaiotta. Los visitantes de buen manejo de la redonda Richard Santillán y Pelu Córdoba manejaban el centro de juego asistiendo a sus puntas, también tuvieron dos mano a mano donde Leonzo López no pudo con Perico que parecía reindivicarse luego de las dos últimas jornadas que tuvo para el olvido.

El equipo jugó muy ordenado, solidario, por abajo, con toques, triangulaciones y jerarquía, la que caracteriza a estos jugadores, el buen manejo del Banana Moya en las asistencias, bien acompañado en esta oportunidad por el Dudi Blaiotta en la distribución de juego, más el sacrificio de Luis Godoy en la recuperación, las pelotas llegaban claras para sus puntas Figueroa y Gordillo pero el buen arquero del Autentico fue figura del equipo.

El fondo galeno en su zaga central no tuvo mayores inconvenientes, solo la lesión de su lateral derecho Oscar Bellante a quien le tiro en izquio derecho y tuvo que abandonar el campo, lo reemplazo el “Tuco” que lo hizo muy bien. Con el resultado en blanco se fueron al descanso.

En la segunda parte seguía el monologo a favor de los Médicos ya con línea de 3 con Naudy sumado arriba, pero no podían abrir el marcador, hasta que llego por izquierda llego un desborde que le queda al Chingolo que de zurda clava el primero para los galenos. Los visitantes querían pagar cado ese resultado parcial y se vinieron en bloque a buscar el empate que les permita seguir en el lote de arriba, es en ese momento donde los locales se quedaron sin piernas y se desordenaron. Lo que permitió que de una pelota parada y ante el grito del arquero de que se colocaran mas hombre en la barrera no uno solo, aprovechó Richart y con una pincelada de Izquierda exigió a Perico (en el palo de la barrera) este dio revote ( no hay dos sin tres dice el refrán) para Leonzo López la capitaliza y se la pique por sobre la humanidad del arquero clavándola en las mayas, golazo del Doc. Se escucho “Para que te traje Pericooo”

Por lo hecho en el complemento diríamos justo empate, pero si nos remitimos al primer periodo una injusticia que no se haya llevado los tres puntos los locales.

A segunda hora, se enfrentaban Circulo Médico con el CAI-SA en categoría súper sénior, los locales se llevaron el triunfo por 2 a 0. Con goles de “Pilo” Narváez y el “Chino” Vargas.

Los dirigidos por el lesionado Carlos Quevedo que está en plena recuperación de su fractura en el brazo derecho y que la redonda lo espera, conto con la vuelta, después de un largo periodo del “Palo” Guzmán a manejar el medio juego, no desentonó se acoplo bien al incansable Turquito Zafe y al hábil Negro Carabal. Los galenos rápidamente se pusieron en ventaja a través de un derechazo de su mejor exponente el Pilo Narváez inflo la red, después los del CAI-SA intentaron nivelar las acciones pero la seguridad del “Petizo” Raúl y Víctor Castillo toda la última línea siempre se lo impidió. En la segunda parte, todo fue para los locales que a través de una guapeada se manda por derecha el “Chino” Vargas y pone el 2 a 0 y partido liquidado. De esta manera la súper sénior del Círculo sigue liderando su zona y es firme candidato al título.

CÍRCULO MÉDICO

CAI-SA

En el cierre de la jornada en categoría Maxi los locales recibían a UTHGRA, en un partidazo y con 9 hombres los galenos se impusieron por 4 a 3.

Fuente: El Chasqui Digital