Durante la mañana de este martes 14 de octubre, muy temprano, la Madre del Valle llegó a la estación de servicio Amengual de Avda. Ocampo, en el marco de las visitas que viene realizando desde el inicio de este mes, como preparación para celebrar las fiestas marianas de diciembre.

Fue recibida por empleados y clientes que se encontraban en ese momento, entre ellos, el intendente de Los Altos, Raúl Barot.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, dijo que “la Virgen María viene parar bendecirlos a ustedes que trabajan acá y a toda la gente que ingrese en este lugar”. Al referirse a la Palabra de Dios, indicó que “en el Evangelio de hoy, el Señor nos hace mirar nuestro interior más que los gestos de afuera, ya que los gestos de afuera tienen que reflejar la pureza de nuestro corazón y de nuestras buenas intenciones”. Por ello pidió a la Virgen “que seamos siempre personas de corazón puro para tener buenos gestos de amor para con nuestros hermanos”.

Luego, todos juntos rezaron el Ave María y el padre Cabrera bendijo el local y a quienes trabajan allí diariamente.

En horas de la tarde está previsto que la Sagrada Imagen visite la estación de servicio El Jumeal.

En Osecac

También en la mañana de hoy, la Madre Morena visita la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), donde recibió el cariño y la devoción de quienes se desempeñan a diario.

El padre Juan Ramón Cabrera leyó el Evangelio de Lucas 11, 37-41 de esta jornada y también reflexionó en torno al Evangelio del domingo referido a los leprosos que fueron curados por Jesucristo, donde “Jesús nos enseña a ser siempre agradecidos de lo que recibimos. A veces nos podemos quedar sólo con el regalo, olvidando la grandeza de quien nos lo da. Lo mismo puede pasar con la imagen de la Virgen del Valle, quedarnos sólo con el regalo de esta Imagen y no mirar a Dios, quien me la dio en la Cruz. Jesucristo dijo: ‘Ahí tienes a tu madre’, y dice el Evangelio que desde ese día el discípulo la recibió en su casa”.

“Por eso -continuó-, que esta visita de Nuestra Madre Santísima a este lugar sea para agradecerle a Dios que nos hizo este hermoso regalo, y que Ella, con su ternura de Madre, eleve al Señor todas nuestras plegarias. Que esta visita engrandezca nuestro corazón, nuestra vida, y que les ayude a ustedes a compartir cosas hermosas de sus vidas, los secretos de su corazón. Pidamos al Señor esta gracia y todas las intenciones que traemos en este día”.

Luego de realizar las peticiones comunes, todos juntos rezaron el Padrenuestro, recibieron la bendición final y le cantaron a la Madre del Valle.

CRONOGRAMA

Miércoles 15

8:00 a 12:00 Poder Judicial.

8:30 a 20:00 Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro.

Jueves 16

8:15 a 18:00 Escuela Municipal Nº 3 Gustavo Gabriel Levene, Nivel Primario.

9:00 a 18:00 Escuela Secundaria Nº 77.

Viernes 17

8.00 a 12:30 Centro vecinal, posta barrio Don Félix.

13.00 a 16.00 Complejo Imperio.

16:30 a 18:00 Escuela Municipal Nº 1 Fray Mamerto Esquiú, Piedra Blanca.