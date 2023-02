El Municipio releva los daños causados en varios puntos de la jurisdicción. Hubo personas evacuadas. Grandes crecidas del río Abaucán.

Como consecuencia del temporal de lluvia, y de fuertes ráfagas de viento que azotó anoche a gran parte del departamento Tinogasta, las autoridades municipales y provinciales debieron asistir a decenas de familias que sufrieron las inclemencias del tiempo. Se esperan más precipitaciones.

La Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social, a cargo de Viviana Cortéz, se ocupó de la contención de varias familias en al menos cinco barrios. Desde el municipio calculaban que el número de personas que requerirían ayuda aumentaría con el correr de las horas. Materiales para las viviendas, colchones, frazadas, artículos de higiene, limpieza y alimentos no perecederos fueron los productos distribuidos.

“Hemos estado trabajando hasta esta tarde en la demanda de los vecinos, la lluvia causó enormes destrozos, que no lo esperábamos, nosotros habíamos hecho previsiones sobre todo en aquellas viviendas que tienen techos de caña, para que no padezcan inconvenientes, veníamos bastante bien durante toda la temporada estival, pero lamentablemente este tipo de temporales no se pueden prever, hubo inundaciones, se tuvo que evacuar a los vecinos, se cayeron algunas viviendas”, señaló la secretaria de Desarrollo y Hábitat Social.

Viviana Cortéz, comentó que todas las áreas están trabajando articuladamente, Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, SEySAM, el Hospital PAMI.

“Hemos tenido que derivar a dos abuelos, que estaban postrados en sus viviendas y temporalmente hasta que se encuentren en condiciones están en el Hospital. El trabajo continúa, hay zonas muy afectadas, se desbordaron los desagües y se inundaron las viviendas, como en el barrio Estación Norte, donde los vecinos colaboraron con las tareas para rescatar a una familia. También en la zona Norte, en Los Robledos y se cayó una casa, también en el centro y hay anegamientos por todos lados, causó muchos destrozos”.

Esta tarde, después de las tareas de rescate y de contención, el gabinete municipal, encabezado por el intendente Sebastián Nóblega, se reunió para determinar los daños, hacer previsiones para las familias afectadas.

Desde la secretaría de Obras Públicas, a cargo de Ernesto Andrada, se dispuso que todo el personal esté abocado a las tareas de asistencia en las viviendas y calles afectadas.

También se informó que a pesar de los enormes daños, los servicios de energía y agua no se vieron interrumpidos, salvo en las zonas más complicadas, pero hasta el momento funcionan con normalidad.

“Hay que tener mucho cuidado, en este momento las familias que tienen techo de caña característico de las construcciones de la zona, se recomienda no permanecer en caso de derrumbe y sólo colocar nylon. Hubo hundimiento de pozos ciegos, por lo tanto se pide delimitar la zona, así se evita accidentes, hasta que pase la lluvia y se pueda intervenir. En forma paralela se están haciendo relevamientos, pero se trabaja en la urgencia porque la situación es bastante problemática”.

Por otro lado, fruto de las intensas lluvias, se debió cerrar el Complejo Termal La Aguadita, esto será por tiempo indeterminado hasta que se realicen las tareas de mantenimiento.

Anoche Personal policial, de Defensa Civil y de Bomberos desplegó un importante operativo para rescatar una camioneta que quedó varada en el Río Abaucán, aparentemente en su intento de cruzarlo. Afortunadamente solo se registraron daños materiales.

Desde Defensa Civil, con el resto de las áreas continúan trabajando para asistir a los vecinos más afectados y se recomienda circular con precaución.