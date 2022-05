A TRAVÉS DE WHASTAPP.

Este finde semana via WSP empezo a circular un supuesto listado de inversores de Adhemar Capital que se habria filtrado donde figuran nombres, telefonos , DNI , mails, fecha de nac de miles de personas.

Es ahi donde se ve el nombre de muchisimos funcionarios de turno de la provincia que serian fieles inversones en la empresa que tiene hoy por hoy todo el directorio detenido por estafas.

Es un documento de Excel donde figuran alrededor de 5.000 nombres de personas y que dicen que habria una segunda parte del listado.

En las últimas 24 horas esa “lista de Bacchiani” se estaba convirtiendo en viral, pasándose de contacto a contacto. Posiblemente una vez recibido el archivo, la mayoría de las personas a las que les llegó se vio tentado y, con ojos escrutadores, comenzó a buscar nombres de conocidos de forma particular o como FUNCIONARIOS PUBLICOS del Gobierno Provincial y del ambito politico.

La primera lista , no posee montos, cifras, depósitos, medios de pago o alguna referencia a una inversión en la empresa.

Hasta el momento no transcendio si ya esta en manos de la Justicia para comprobar la vericidad del documento difundido ya que posee informacion personal.