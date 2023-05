Patricia Bullrich, una de las referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional y

que será una de las precandidatas a la presidencia, estuvo en la provincia de La

Rioja y la misma recibió a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de

Catamarca.

En las imágenes que se subieron en las redes sociales, se ve, como novedad, a la

presidenta del Comité Capital del radicalismo y diputada provincial, Juan

Fernández como así también al referente de Morada y precandidato a gobernador,

Roberto Gómez.

A ellos se les sumaron otros referentes de Junto por el Cambio, como el ex

ministro de Gobierno, Javier Silva y el concejal mandato cumplido y dirigente de

Movilización, Simón Hernández, y el referente de Vanguardia Miguel Vásquez

Sastre.

Silva y Hernández ya tuvieron reuniones y acercamiento con quienes están en el

armado regional de Bullrich.

Con un acto en el Polideportivo Carlos Sául Menem, Bullirch visitó la capital riojana

y dio su apoyo a la fórmula Felipe Álvarez – Guillermo Galván.

Bullrich habló de establecer un “sistema bimonetario” como alternativa a los

múltiples tipos de cambio vigentes y la dolarización que agita el libertario Javier

Milei.

“El orden le dará al país tranquilidad y paz. Orden económico y estabilidad para

que con un régimen bimonetario nuestra plata vuelva a tener valor y no a perderlo

cada día”, prometió la precandidata.

La postulante de Macri no entró en detalles sobre cómo sería su propuesta, pero

se suma al menú de ideas que se vienen barajando en la campaña de cara a las

elecciones presidenciales.

El bimonetarismo tiene entre sus promotores a Horacio Liendo, uno de los padres

de la convertibilidad.

El abogado, que dice haber hablado con los candidatos Pro para acercarles su

propuesta, propone declarar el curso legal del dólar para que conviva con el peso.

“El dólar puede circular como moneda local. En ese esquema, el tipo de cambio

sería completamente libre para que se elimine el problema del control de cambio”,

señaló.