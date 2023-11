Los libertarios ganaron las elecciones presidenciales en Catamarca al igual que en

20 distritos más, los resultados arrogaron un 52,82% a 47,17%. Además, 8 de los

16 departamentos eligieron mayoritariamente a Sergio Massa.

Según los últimos datos, en los departamentos del Valle Central (Capital, Valle

Viejo y Fray Mamerto Esquiú) y en casi todo el oeste (Antofagasta de las Sierras,

Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá), Javier Milei se impuso.

Durante los festejos, el jefe de campaña del “León” en la provincia, Pablo Agüero,

se refirió al triunfo y dijo que hubo una marcada diferencia con respecto a las

elecciones generales. “En las generales jugaban todo el aparato oficialista y la

billetera, eso hizo que sea un trabajo diferente al que se realizó en esta elección.

Ahora no había tantos coches, tantos remises, no había tanta movilización de

bolsones. Ellos sabían que los números nos daban favorables, tal vez no estaban

convencidos de tanta diferencia”, lanzó.

Luego apuntó: “La encuesta que manejábamos nos daba un buen margen, porque

cuando hablamos con la gente nos decían que era elocuente la presión que se

ejercía en los estamentos de la Administración Pública, donde los mensajes fueron

de miedo.

”Hubo una campaña del miedo y el argentino entendió que ese no es el camino”,

finalizó.

Los festejos fueron concentrados en la sede de calle Mate de Luna y Maipú, en

donde figuras cómo Myriam Juárez, Adrián Brizuela, Carlos Molina y hasta Tiago

Puente brindaron sus discursos.

Por su parte, y en otra de las sedes, el excandidato a gobernador José Jalil

Colomé manifestó que los resultados obtenidos en la segunda vuelta eran de

esperar. “Teníamos una sensación de que había una gran tendencia a votar por

Javier Milei”, apuntó.

“Este triunfo es gracias a toda la gente que se sumó a fiscalizar y motivó también a

votar por un cambio. Yo estaba esperando, elección tras elección, que nuestro país

pudiese tener una esperanza de sentido común, racionalidad, y llegamos a eso.

Creo que por primera vez existe la esperanza de todos los argentinos de que

podemos lograr un cambio, pero esto es serio, tenemos que prepararnos para

trabajar todos juntos, porque esta gente dejó una economía destruida”, lanzó.

En cuanto a las relaciones que podría haber entre Milei y el gobierno de Raúl Jalil,

el libertario consideró que podría ser una relación de respeto, donde no habrá

tratos “discriminatorios o favorecedores”, sino que será una relación donde “las

medidas aprobadas y respetadas serán aplicadas en todas las provincias”.

“En ese contexto quizás la provincia de Catamarca sufra porque fue favorecida en

los últimos años con un Gobierno Nacional que era discrecional, en este caso no

habrá discreción, a favor ni en contra, por lo que tendrán que promover las

potencialidades de la provincia para florecer económicamente”, avizoró.

Durante los festejos, gente del radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO y otras

fuerzas locales se mostraron contentos ante la victoria del “León”. Ahora resta

saber si se sumarán a sus arcas.