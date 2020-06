Un intendente, un legislador y un hombre hicieron que la Legislatura provincial esté

cerrada hoy por desinfección. ¿El motivo? La persona, a quien se identificará como

Carlos en resguardo de su identidad y en pos de evitar estigmatización, llegó a

Catamarca de provincias donde circula el coronavirus y concurrió a la Legislatura

pidiendo asistencia.

Carlos, quien habría viajado desde Buenos Aires, se encontraba en Villa María

(Córdoba) cumpliendo la cuarentena. Según comentó otro de los actores en esta

trama, el diputado Genaro Contreras, esa persona es oriunda de Buenos Aires y “no

vive permanentemente en Belén”.

“No sé cómo llegó a Villa María donde cumplió el plazo de la cuarentena”, dijo el

legislador para explicar que desde el municipio de la provincia mediterránea se

comunicaron con la comuna de Belén “para que esta persona pueda llegar”.

En esta parte de la historia entra el intendente Daniel “Telchi” Ríos. De acuerdo a lo

que pudo conocer este medio, el jefe comunal belicho regresaba de Buenos Aires y

en su paso por Córdoba “lo trasladó hasta la localidad de San Martín” donde no pudo

continuar viaje al no tener autorización.

Siguiendo con lo expuesto por Contreras, “la gente del Municipio (de Belén) se

comunicó conmigo para asistirlo y traerlo a Capital”. Una vez en la Capital provincial

“lo dejé en un domicilio, por calle República, que esta persona aducía que vivía la

hermana. Le expliqué que debía realizar la cuarentena y me dijo que no tenía

problemas”.

El diputado mencionó que “días posteriores rompió el aislamiento y fue a la

Legislatura a buscarme”. “Pude conocer que fue el lunes por la Cámara y hoy -por

ayer- volvió nuevamente”, agregó. Además, indicó que ayer por la tarde se inició la

búsqueda de esta persona para realizarle el testeo correspondiente.

En este marco cabe recordar que más allá de realizar el aislamiento en otra

provincia, una vez que se ingresa a Catamarca es obligatorio ejecutar la cuarentena,

más aún, si se estuvo en provincias con casos registrados de Covid-19.

Toda esta situación llevó a que algunos diputados, tanto del oficialismo como de la

oposición, tilden de “irresponsables” la actitud del intendente belicho y del legislador.

Al cierre de esta edición, el hombre fue encontrando, se le realizó el testeo y quedó

alojado en el hospital monovalente Carlos Malbrán. En este sentido, el resultado del

análisis estaría listo hoy por la tarde.

