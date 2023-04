«Hay muy lindas leyes, buenas intenciones, pero no hay una ejecución del plan respecto a la salud mental en este tema», planteó Maza Ibáñez, presidenta de la Juventud Radical.

Mediante una nota dirigida a la secretaria de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, Lic. Soledad Ponce, los integrantes de la Juventud Radical hicieron el requerimiento de la información acerca de la compleja y sensible problemática del suicidio en Catamarca. Solicitaron estadísticas actuales, las políticas públicas de prevención y posvención, y los organismos destinados a la atención de la salud mental en el territorio provincial.

Agostina Maza Ibáñez, presidenta de la Juventud Radical señaló en “Mañana Central” (Radio Ancasti 98.5 – lunes a viernes de 7 a 10) que “uno de los ejes a trabajar con la Juventud radical es la salud mental. Y uno de los temas que vemos con mayor preocupación es el suicidio en la provincia. Estuvimos trabajando viendo las estadísticas, la información, las políticas públicas de prevención, y tristemente nos damos con un panorama en donde o no hay mucha información: lo último que se encuentra es del 2019, de acuerdo a lo que vimos en las páginas de gobierno y el Ministerio de Salud. Necesitamos una base para ver qué es lo que está pasando y qué políticas actuales están dando para poder aplicar nuevas propuestas o mejorar las que están”.

Señaló que el panorama “es preocupante”. “Los últimos datos son del 2019 o si no ya del Ministerio de Salud de la Nación del 2021. Suponemos que por lo delicado del tema al momento de tratarse, capaz por ahí hay un desconocimiento en la manera de informarlo o tratarlo. Sé que psicólogos están trabajando el tema de manera particular, y estaría buenísimo que todos los actores sociales lo pudiéramos tratar junto al Gobierno. Es un tema que afecta a toda la provincia, el interior nos viene pidiendo que llevemos capacitaciones o alguna actividad para tratar el tema del suicidio en la provincia”, manifestó la dirigente.

“Hay muy lindas leyes, buenas intenciones, pero no hay una ejecución del plan respecto a la salud mental en este tema”, planteó Maza Ibáñez.

Aseguró que la franja etaria más afectada va desde los 15 hasta los 19 años y que “no estamos viendo una policía de prevención, si están no se las ve aplicadas”.

Dijo que es necesaria la información como herramienta para la toma de decisiones, amén a lo complejo de este flagelo. “Nuestra investigación primero viene del tema de las bases, saber qué hay qué tenemos para poder trabajar. Entendemos que somos actores sociales, estamos en una organización política juvenil y nuestro objetivo es tener toda la información necesaria. Hay que hablar del tema, la misma Ley de Salud Mental se refiere a que se necesita crear un sistema de registro, se necesita comunicar, hablar de una estadística sin entrar en la apología del tema, es importante que todos los actores sociales estemos informados y tengamos a mano herramientas para poder detectar casos y derivarlos a quienes corresponde. La comunicación no debe entrar en el morbo o hacer apología, pero la ley no dice que se deje de comunicar”.

Por último expresó que “hay gran preocupación en los centros de salud del interior y a veces de la Capital, donde la atención de la línea al suicida no da abasto o directamente no hay gente atendiendo, entonces termina en una política pública ineficaz, no hay profesionales de la salud en algunas postas. Si tenemos esta falencia en el Valle Central en el interior es el triple”, finalizó.