La conducción de la CGT-Regional Catamarca es colegiada. La conduce el binomio conformado por Leonardo Burgos, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), y Gladys Moro, de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca (APUNCA); sin embargo la interna entre ambos sectores se tensa cada vez más, y esta realidad se vio reflejada durante la inauguración de esta mañana. Se produjeron una serie de disturbios entre ambos sectores luego de que el sector de Moro se hiciera presente a pesar de manifestar que no fue invitada a la remodelación de la sede provincial de la CGT. Pablo Soria, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Cuentas que pertenece a este sector, fue empujado por dirigentes que responden a Leonardo Burgos de ATSA.

«No solo no fuimos invitados a este acto, sino que no fuimos invitados a ninguno desde que empezó esta gestión. Nosotros somos muchísimos gremios; por eso es que se alcanzó un acuerdo de que nuestra regional estuviera conformada por un binomio, porque somos dos sectores. Desconocemos el motivo de por qué no podemos ingresar, de todos modos, la CGT es casa de cualquier trabajador de nuestra provincia y acá estamos», expresó Moro.

La dirigente sostuvo que cuando Burgos la llamó para que firme una nota dirigida al gobernador para pedir un subsidio para poner en condiciones esta casa ella firmó y ahora «para la inauguración ya no nos tuvieron en cuenta».

«Realmente el dirigente que se crea que una casa de los trabajadores le pertenece equivocó el rumbo», expresó Moro.

Además, Moro adelantó que en la próxima elección irán con lista propia. «Habrá que esperar una próxima elección y seguramente ya no trabajaremos en binomio sino que presentaremos nuestra propia lista».

Además junto a otros secretarios generales repudiaron que afuera de la inauguración se produjeran empujones y habrían señalado a un trabajador del gremio ATSA como el responsable.

«Repudiamos este tipo de agresiones que nunca se habían observado en nuestra casa», sostuvo.