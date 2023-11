Un gran acontecimiento en las fiestas marianas

En el marco de las Fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, y en particular de las celebraciones que se realizan en la Gruta de Choya, el sábado próximo, 2 de diciembre, a las 19.00 el Obispo Diocesano Mons. Luis Urbanc declarará oficialmente como Santuario Diocesano a este histórico lugar sagrado, donde fue encontrada hace más de 400 años la venerada imagen de la Madre Morena. Esta Gruta es un punto de referencia válido para definir la identidad cultural de nuestro pueblo. Aquí se da una síntesis armoniosa entre naturaleza y gracia, piedad y arte, que permite contemplar la belleza de Dios y la protección de su Madre Santísima.

“El regalo de esta Novena en honor de Nuestra Madre del Valle es que la Gruta va a recibir el reconocimiento oficial de parte de la autoridad eclesiástica. Ese lugar sagrado, histórico, será declarado Santuario Diocesano. No es que no lo sea ya, porque un santuario es un lugar, un punto de llegada, a donde los peregrinos acuden. Eso lo hace santuario. Lo hacen los fieles, lo hacen las peregrinaciones. Lo que hará el Obispo ahora es un reconocimiento; que este lugar es un Santuario, un solar abierto al que llegan los hijos de la Virgen para recibir Gracias y bendiciones desde hace siglos. Es un reconocimiento para una realidad espiritual donde se vivencian Gracias especiales, donde Dios por la intercesión de la Virgen, obra y obra mucho. Nosotros somos testigos de eso. Es un reconocimiento a esta Gruta de la Virgen que es como un manantial de gracia. Y monseñor Luis ha decidido este año que aquí haya una atención pastoral permanente y por eso nombró a un sacerdote. Entonces ya tenemos celebraciones diarias de la Santa Misa, se brinda el Sacramento de la Reconciliación a los feligreses lo piden, bendiciones, porque la gente viene con muchos objetos religiosos…”, informó el padre Santiago Granillo, quien fue nombrado por Mons. Urbanč para la atención pastoral permanente en la Gruta.

Este Santuario es un lugar histórico y de gran significado no sólo para los catamarqueños, sino para los devotos de la Madre del Valle que continuamente llegan del Noroeste y de todo el país para darle gracias, pedirle favores o alabar las maravillas que Dios obra por su intercesión.

En abril de este año fue totalmente remodelado y se abrieron nuevos espacios para la oración, la meditación y el encuentro fraterno. Porque es un lugar de evangelización, que promueve la caridad y nos identifica culturalmente. Es el espacio donde las relaciones entre Liturgia y piedad popular son más frecuentes y evidentes. Es un bien cultural porque en él se dan cita y se presentan, como resumidas en una síntesis, numerosas manifestaciones de la cultura: testimonios históricos y artísticos, formas de expresión lingüística y literaria, expresiones musicales típicas.