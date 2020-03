28 marzo, 2020 23:30

El delantero de boca realizó una entrevista y volvió a encender la polémica. Mauro Zárate habló de los arrepentimientos que tuvo en los últimos años de su carrera.

La frase de Zárate que enfureció a los hinchas de Vélez: “Me arrepiento de haberme ido de otros clubes”

Hay un dicho que dice que “del amor al odio hay un solo pasó”, y Mauro Zárate debe de conocerlo bien, ya que cuando se fue de Vélez para jugar en Boca a mediados del año 2018. Los hinchas del conjunto de Liniers no se lo pudieron perdonar, y pasó de ser ídolo máximo del club al más odiados de todos.

Luego de que Zárate partiera hacia Boca, desde el conjunto de Liniers no se lo perdonaron y hubo una catarata de recriminaciones de todo tipo por medio de las redes sociales. Pero no quedo ahí, porque también hubo reacciones negativas cuando fue al estadio de Vélez, y ahora volvió a hacer ruido una declaración que hizo a TyC Sports.

En el momento en el que fue consultado por algún arrepentimiento en los últimos años de su carrera profesional, el actual delantero de Boca respondió: “Me arrepiento mucho de haberme ido de la Lazio, West Ham y Fiorentina”. Así es que el jugador que también lució las camisetas del Al Sadd de Qatar, Birmingham, Queens Park Ranger y Watford de Inglaterra, Inter de Milán y Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, no quiso ubicar a Vélez entre las malas decisiones personales que tomó por haberse ido de la forma que se fue.

La frase de Zárate que enfureció a los hinchas de Vélez: “Me arrepiento de haberme ido de otros clubes”

Zárate contó: “Fue un error haberme ido de la Lazio siendo ídolo. Después de haber cometido ese error, llegué al West Ham y empecé a tener un buen nivel, pero decidí irme porque no me gustaba la posición en la que jugaba. La gente me quería mucho y tengo un hermoso recuerdo. En la Fiorentina me gané un lugar y mostré un gran nivel. Al poco tiempo sucedió lo de Naty (su esposa Natalie Weber padeció cáncer de mama) y no fui muy entendido por el entrenador. Eso me bloqueó y no pude sobrellevar la situación. Sabía que en tres meses más él se iba y yo tenía tres años más de contrato. No aguanté y me fui, muy triste porque no me quería ir”.

fuente: Infobae

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá